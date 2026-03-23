Gold Price Today: బంగారం ధరల ధపాధప్.. ఒక్క వారంలోనే రూ. 13 వేలు డౌన్.. తులం బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా?

Gold Price Today: దేశంలో బంగారం అంటే కేవలం ఒక లోహం మాత్రమే కాదు.. అది ప్రతి కుటుంబం యొక్క ఆస్తి. సెంటిమెంట్. గత కొంతకాలంగా సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్న పసిడి ధరలు.. ఇప్పుడు ఊహించని విధంగా పతనం కావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న ఆర్థిక సమీకరణాల ప్రభావంతో దేశీయంగా బంగారం ధరలు భారీగా దిగివస్తున్నాయి. 
ముఖ్యంగా ఈ వారం రోజుల్లోనే ధరలు వేల రూపాయల మేర తగ్గడం పసిడి ప్రియులకు, ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ఉన్న వారికి పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. మార్చి 23వ తేదీ నాటి లెక్కల ప్రకారం.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,46,110 కి చేరుకోగా, ముంబై, బెంగళూరు, పూణే వంటి నగరాల్లో ఇది రూ. 1,45,960 వద్ద కొనసాగుతోంది.

అంటే కేవలం వారం వ్యవధిలోనే 24 క్యారెట్ల బంగారంపై సుమారు రూ. 13,690, అలాగే ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ. 12,550 మేర ధర తగ్గడం విశేషం.

ఈ ఆకస్మిక ధరల తగ్గుదలకు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ విలువ భారీగా పెరగడమే కారణమని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సాధారణంగా డాలర్ బలపడినప్పుడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి మళ్లించి అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టేందుకు మొగ్గు చూపుతారు. 

దీనివల్ల మార్కెట్లో అమ్మకాలు పెరిగి బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. అంతేకాకుండా, గతంలో పెరిగిన ధరల వల్ల భారీ లాభాలను పొందిన ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు 'ప్రాఫిట్ బుకింగ్' రూపంలో తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో, ఈ ధరల తగ్గింపు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు గొప్ప అవకాశంగా మారింది.

ఆడపిల్లల వివాహాల కోసం ముందస్తుగా నగలు చేయించుకోవాలనుకునే వారు ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ధరలు ఇంకా ఎంతవరకు తగ్గుతాయనేది అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, ధర తగ్గినప్పుడల్లా కొద్ది మొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని వారు పేర్కొంటున్నారు.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:  ఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1,46,110 కు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,33,940 గా ఉంది. ముంబై, బెంగళూరు, పూణే, హైదరాబాద్: ఈ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల ధర ₹1,45,960 గా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,33,790 వద్ద కొనసాగుతోంది. గడచిన వారం రోజుల్లోనే 24 క్యారెట్ల బంగారంపై సుమారు ₹13,690, అలాగే 22 క్యారెట్లపై ₹12,550 మేర ధర తగ్గడం గమనార్హం.

GoldPriceToday GoldRateDrop BusinessNewsTelugu jewelleryShopping MoneySavingTips GoldMarketUpdate

Rythu Bharosa: నేడు రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6000.. రైతు భరోసా తొలివిడుత నిధులు జమ..!