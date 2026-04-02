Gold Rate: బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి పరుగుకు ఒక్కసారిగా బ్రేకులు పడ్డాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం ధరలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారీగా కుప్పకూలాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటనలు, గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ విలువలో వస్తున్న మార్పులు బంగారం ధరలను పాతాళానికి తొక్కేశాయి. హైదరాబాద్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు భారీ క్షీణతను నమోదు చేశాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ఏకంగా రూ.3,980 తగ్గి, రూ.1,48,970 స్థాయికి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం: ఆభరణాల తయారీకి వాడే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.3,650 పతనమై రూ.1,36,550 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి ధర: బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.2,55,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ యుద్ధం, ఇతర భౌగోళిక రాజకీయ అంశాలపై చేసిన ప్రకటనలు మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపాయి. ముఖ్యంగా డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం మరియు బాండ్ యీల్డ్స్ పెరుగుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుండి తమ పెట్టుబడులను మళ్లించి ఇతర రంగాలపై మొగ్గు చూపుతున్నారు.
దీంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందకు దిగివచ్చాయి. అస్థిరమైన భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, టెక్నికల్ సెల్లింగ్, లాభాల స్వీకరణ కూడా ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తుండటంతో, బంగారం కొనాలనుకునే సామాన్యులకు ఈ ధరల తగ్గింపు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. తులంపై దాదాపు రూ.4 వేల వరకు తగ్గడం అంటే సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది గొప్ప అవకాశం. అయితే, ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం ఆచితూచి అడుగు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్ ఇంకా అస్థిరంగానే ఉందని, ట్రంప్ ఇచ్చే మరిన్ని ప్రకటనల ఆధారంగా ధరలు మళ్లీ పెరిగే లేదా తగ్గే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృక్పథంతో ఉండేవారు ఈ తగ్గుదలను వినియోగించుకుని బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మున్ముందు చమురు ధరలు, అంతర్జాతీయ యుద్ధ మేఘాలు సద్దుమణిగితే తప్ప, మార్కెట్లో ఈ ఒడిదుడుకులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి.