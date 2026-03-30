Gold Price Crash: బంగారం కొనేవారికి శుభవార్త? సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ముస్లిం దేశం.. భారీగా పతనం కానున్న పసిడి ధరలు..!

Gold Price Crash: మధ్యప్రాచ్య యుద్ధ ప్రభావం ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా దేశాల రక్షణ బడ్జెట్లు పెరిగిపోతుండటంతో, అనేక దేశాలు ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం.. తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడం కోసం తమ వద్ద ఉన్న బంగారు నిల్వలను విక్రయించడం మొదలుపెట్టాయి. ఈ క్రమంలో టర్కీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
60 టన్నుల బంగారం విక్రయం.. మార్కెట్లో కలకలం: ఇప్పటివరకు రష్యా తన రక్షణ అవసరాల కోసం 15 టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించగా, పోలాండ్ కూడా విక్రయాలకు సిద్ధమైంది. అయితే, అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ టర్కీ కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే సుమారు 60 టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించింది. దీని విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 8 బిలియన్ డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 76,000 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. సాధారణంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తాయి కానీ, ఇలా భారీ ఎత్తున విక్రయించడం అనేది మార్కెట్ ధోరణిలో వస్తున్న మార్పుకు సంకేతం.
యుద్ధం తెచ్చిన ఒత్తిడి 15శాతం తగ్గిన ధరలు: ఇరాన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత బంగారం ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా నిలవలేకపోయింది. స్టాక్ మార్కెట్ తరహాలోనే బంగారం ధరలు కూడా సుమారు 15శాతం మేర పతనమయ్యాయి. టర్కీ ఒకేసారి భారీ నిల్వలను మార్కెట్లోకి వదలడంతో ఈ ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. అయితే, ప్రస్తుతానికి బంగారం ధర కోలుకుని ఔన్సుకు $4,500 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. తగ్గుదల తర్వాత కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపడంతో ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి.
టర్కీ ఎందుకు అంత బంగారం అమ్మింది? టర్కీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ముడి చమురు. ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. చమురును దిగుమతి చేసుకునే దేశాలపై ఆర్థిక భారం పెరిగింది. తమ దేశ కరెన్సీ విలువను కాపాడుకోవడానికి, డాలర్ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి టర్కీ తన బంగారు నిల్వలను నగదుగా మార్చుకుంది. ఇతర దేశాలు కూడా ఇదే బాటలో నడిస్తే, అంతర్జాతీయంగా బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గి, ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పెట్టుబడిదారులకు సంకేతం: ఇప్పటివరకు సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని విక్రయించవు అనే నమ్మకంతో ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు టర్కీ చర్య ఒక హెచ్చరికలా మారింది. అమెరికాలో పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు, బలపడుతున్న డాలర్ మరియు భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల మధ్య బంగారం ధరలలో అస్థిరత కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.