Gold Price Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం 3,500 తగ్గింపు.. డిసెంబర్ 11వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Today's gold and silver price : బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ ఇంకా తులం 10 గ్రాముల బంగారం పై రూ. 3,500తక్కువగానే పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షా 30వేలకు చేరుకుని అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా కిందికి దిగి వస్తుంది. నేడు డిసెంబర్ 11వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,27, 790 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,17, 050 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ . 1,92,046 వద్ద ఉంది.
కాగా గడిచిన మూడు రోజులుగా పరిశీలించినట్లయితే బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుతున్నాయనే చెప్పాలి. ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి బంగారం ధరలు తగ్గుతుండటం మనం గమనించవచ్చు. గతవారం గోల్డ్ ఆల్ టైం రికార్డ్ దిశగా వెళ్లి ప్రస్తుతం తగ్గుతోంది.
మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధఱలు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫెడ్ తన కీలక వడ్డీరేటును 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడంతో అంతర్జాతీయ బంగారం మార్కెట్ వెంటనే స్పందించింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర అమెరికా ట్రేడింగ్లో దాదాపు 0.7శాతం పెరిగి, ఒక్క ఔన్స్కు 4236 డాలర్ల స్థాయిని చేరుకుంది.
వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుతో ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడి తగ్గిపోవడం సహజం. దీంతో సురక్షిత పెట్టుబడుల కోసం చూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ బంగారాన్ని ఆశ్రయించే అవకాశం పెరిగింది. అయితే, ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని రేటు కోతలపై ఏ విధమైన స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం.
ఇదే సమయంలో, భారతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగడంతో ఆభరణాల కొనుగోలు గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ ఏడాదిలోనే బంగారం ధర 55శాతానికిపైగా పెరిగిందని ట్రెండ్స్ సూచిస్తున్నాయి. అధిక ధరలతో పాటు పెళ్లి సీజన్ ముగియడం వల్ల జువెలరీ దుకాణాల్లో కస్టమర్ల రద్దీ తగ్గిపోయింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం మూఢాలు ఉండటం, అలాగే శుభకార్యాలు ఫిబ్రవరిలో తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశంతో, వచ్చే రెండు నెలల్లో బంగారం డిమాండ్ మరింత మందగించే అవకాశం ఉంది.
అదే సమయంలో వెండి మాత్రం విపరీతంగా ఎగబాకుతోంది. ఇండస్ట్రియల్ రంగం నుంచి భారీ డిమాండ్ రావడంతో వెండి ధరలు 2 లక్షల రూపాయల మార్క్ దిశగా పయనిస్తున్నాయి. బంగారం వినియోగం తగ్గినా, వెండి డిమాండ్ మాత్రం పరిశ్రమల అవసరాల కారణంగా కొనసాగుతుందనే నిపుణుల అభిప్రాయం.