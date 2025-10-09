Gold Price: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయా..దీపావళికి ముందు ఆభరణాల ప్రియులకు బంపరాఫర్..

Gold Price: గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. సామాన్యులకు బంగారం నిజంగా బంగారంలా మారింది.అంతేకాదు ప్రతిరోజూ ఆల్ టైమ్ రికార్డులను పసిడి బద్దలు కొడుతోంది. మధ్యలో కనకం ధర కాస్త తగ్గినట్టు కనిపించినా.. పెద్దగా మార్పు ఏమిలేదు. బంగారం ఆకస్మిక పెరుగుదల రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిగా తగ్గిడానికి కారణంగా నిలుస్తుందా..? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..?
Gold Price: బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 8న, 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,24,240కి చేరుకుంది. కానీ ఇది కొన్ని దేశాలు, వ్యాపారులు సిండికేట్ గా మారి ఈ ధరల పెరుగుదలకు ఆద్యులుగా నిలుస్తున్నారనే వాదన ఉంది. దీన్నే బబుల్ ట్రెండ్ గా పిలుస్తుంటారు.
బంగారం ధర పెరగవచ్చు. మళ్ళీ తగ్గవచ్చు. అస్థిర కారణాల వల్ల ధరలు వేగంగా ఎలా పెరుగుతాయో.. వెంటనే మళ్ళీ తగ్గే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు చెబుతున్న మాట. ఇది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ అని వారు చెబుతున్న మాట.
ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తొలిసారి రికార్డు స్థాయికి పెరిగాయి. ఒక ఔన్స్ (31.2 గ్రాములు) $4,000 దాటింది. అది మళ్ళీ దానిని దాటి $4,014 ఆల్ టైమ్ రికార్డును నమోదు చేసింది. ఈ పెరుగుదల డాలర్ బలహీనపడటం ఒక కారణం. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో అస్థిరత కారణంగా ఈ పెరుగుదల నమోదు అయిందని చెబుతున్నారు.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఒకేసారి ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల బంగారం ఆకస్మిక పెరుగుదల సంభవించిందనేది మరో కారణంగా చెబుతున్నారు.
ఈ ఒక్క యేడాదిలోనే బంగారం ధర దాదాపు 50 శాతం పెరిగింది. మరోవైపు, అమెరికా డాలర్ విలువ 10 శాతం తగ్గింది. డాలర్ బలహీనపడుతుండటంతో బంగారం విలువ బాగా పెరుగుతోందందనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు మరియు అనేక దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడంతో బంగారం ధర రోజురోజుకూ అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతుంది. కానీ అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కొద్దిగా స్థిరపడితే, ధరల పెరుగుదల తగ్గవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.