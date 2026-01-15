Gold Price Down: అమెరికా తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పతనం.. పసిడి పతనానికి 5 కారణాలివే..!!

Gold Price Down: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇటీవల వరుసగా సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తూ దూసుకెళ్లిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు భారీగా పడిపోయాయి. ఔన్సుకు సుమారు 4,643 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయి నుంచి దిగివచ్చి ప్రస్తుతం దాదాపు 4,580 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. ఈ స్వల్ప పతనానికి పలు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కలిసి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా నుంచి వెలువడిన బలమైన ఆర్థిక గణాంకాలు మార్కెట్లపై ఒత్తిడిని పెంచాయి.
అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తోందన్న సంకేతాలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరికొంత కాలం అధికంగానే ఉంచవచ్చన్న భయాన్ని పెంచాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, అమెరికాలో రిటైల్ అమ్మకాలు 0.6 శాతం పెరిగాయి. ఇది మార్కెట్ అంచనాలను మించడమే కాకుండా వినియోగదారుల ఖర్చు బలంగా కొనసాగుతోందని సూచిస్తోంది. అలాగే ఉత్పత్తిదారు ధరల సూచిక (PPI) వార్షికంగా 3 శాతం పెరగడం ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు ఇంకా పూర్తిగా తగ్గలేదన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. నిరుద్యోగ రేటు కూడా 4.4 శాతానికి తగ్గడం ఉపాధి మార్కెట్ పటిష్టంగా ఉందన్న సంకేతాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ పరిస్థితుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను త్వరగా తగ్గించే అవకాశం తగ్గుతున్నట్లు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. వడ్డీ లేని ఆస్తిగా పరిగణించబడే బంగారం, అధిక వడ్డీ రేట్ల వాతావరణంలో సాధారణంగా ఆకర్షణ కోల్పోతుంది. అంతేకాదు.. గతంలో 2026 ప్రారంభంలో వడ్డీ రేట్ల కోతలు మొదలవుతాయని భావించిన మార్కెట్లు ఇప్పుడు ఆ అంచనాలను మార్చుకున్నాయి. మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి ప్రముఖ పెట్టుబడి బ్యాంకులు రేట్ల కోతలు 2026 మధ్యకాలం వరకు ఆలస్యం కావచ్చని సూచించడంతో బంగారం ధరలపై మరింత ఒత్తిడి పడింది.
ఇదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్ కూడా బలపడుతోంది. డాలర్ సూచిక సుమారు 99.10 స్థాయిలో నిలకడగా ఉండటంతో, ఇతర కరెన్సీల్లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి బంగారం మరింత ఖరీదైనదిగా మారుతోంది. ఇది కూడా డిమాండ్ తగ్గడానికి ఒక కారణంగా మారింది.
భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు కూడా బంగారం కదలికలపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఇరాన్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, మానవ హక్కుల అంశాలపై వచ్చిన వార్తలు మార్కెట్లలో ఆందోళన కలిగించాయి. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం నియంత్రణలో ఉందని, తక్షణ ప్రమాదం లేదని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్ కొంత తగ్గింది. దాంతో బంగారం ధరలు కూడా ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. అయినప్పటికీ, మధ్యప్రాచ్యంలో రాజకీయ పరిస్థితులు పూర్తిగా స్థిరపడలేదని, అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వాతంత్ర్యం అంశం కూడా మార్కెట్లలో చర్చకు వస్తోంది. ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ ఇటీవల రాజకీయ ఒత్తిడిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు, భవిష్యత్తులో కేంద్ర బ్యాంకు నిర్ణయాలపై రాజకీయ ప్రభావం పెరిగే అవకాశముందన్న భయాలను పెంచాయి. ఇటువంటి దీర్ఘకాలిక అనిశ్చితి సాధారణంగా బంగారానికి మద్దతుగా మారుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తాజా పతనం ఉన్నప్పటికీ బంగారం ఇంకా తన స్వల్పకాలిక, మధ్యకాలిక కదిలే సగటుల కంటే పై స్థాయిల్లోనే ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక ధోరణి ఇప్పటికీ బుల్లిష్గా ఉందన్న సంకేతం. అయితే వరుస ర్యాలీ తర్వాత కొంత అలసట కనిపిస్తోందని, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు కొంత కాలం స్థిరీకరణ దశలో ఉండే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.