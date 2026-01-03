Gold Price Downfall: పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. తులంపై రూ. 20వేలు తగ్గింపు? పూర్తి వివరాలివే..!!

Gold Price Downfall: ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరల కదలికలు బంగారం కొనుగోలుదారులను మాత్రమే కాదు.. ఇన్వెస్టర్లను సైతం అయోమయంలో పడేస్తున్నాయి. ఒక దశలో దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1.45 వరకు చేరి అందర్నీ షాక్ కు గురి చేసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1. 38లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గరిష్ట స్థాయి నుంచి కాస్త వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపించినా.. పూర్తి స్థాయిలో బలహీనపడలేదు.
అటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా ఈ మార్పులకు స్పష్టమైన కారణాలే ఉన్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్పాట్ గ్లోడ్ ధర ప్రస్తుతం 1 ఔన్సుకు సుమారు 4,386 డాలర్ల వద్ద ఉంది. గత వారం రోజుల క్రితం ఇదే ధర 4,550 డాలర్ల వరకు వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి చూస్తే దాదాపు 200 డాలర్ల తగ్గుదల నమోదైంది. అయితే ఈ తగ్గుదల ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు. మళ్లీ బంగారం ధర బౌన్స్బ్యాక్ అవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పసిడి ధరలు పూర్తిగా పడిపోకుండా మళ్లీ పైకి కదులుతున్నాయి.
నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే.. ఇటీవలి ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరిగిన భారీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెబుతున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు వేగంగా పెరగడంతో, లాభాలు పొందిన పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. దాని ప్రభావమే తాత్కాలికంగా ధరలపై పడింది. అయితే మార్కెట్లో ఉన్న అనిశ్చితులు ఇంకా కొనసాగుతుండటంతో, బంగారంపై డిమాండ్ పూర్తిగా తగ్గలేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ భయాలు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటం, అలాగే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు పెరగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ల కంటే బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ కారణంగానే బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి ధరల్లో కూడా భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
గణాంకాలను పరిశీలిస్తే పరిస్థితి మరింత స్పష్టమవుతుంది. 2025 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు బంగారం ధర దాదాపు 70 శాతం వరకు పెరిగిందని అంచనా వేస్తున్నారు. 1979 తర్వాత ఒకే ఏడాదిలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెరుగుదల కనిపించడం ఇదే తొలిసారి అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో వెండి ధరలు అయితే దాదాపు 170 శాతం వరకు పెరిగినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడులు పెరగడం కూడా ధరలకు బలాన్నిస్తున్న అంశాలుగా చెబుతున్నారు.
ఇంత భారీ ర్యాలీ తర్వాత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని కొంతమంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. టెక్నికల్ విశ్లేషణ ప్రకారం బంగారం ప్రస్తుతం ఓవర్బాట్ జోన్లో ఉంది. 14 రోజుల RSI సూచిక 74 నుంచి 78 మధ్యలో ఉండటం ఇందుకు నిదర్శనమని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా RSI 70 దాటితే మార్కెట్ ఎక్కువగా కొనుగోలు అయిన స్థితిలో ఉందని భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరల్లో ఒక హెల్తీ కరెక్షన్ రావచ్చని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.
గతాన్ని పరిశీలిస్తే కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు కనిపించాయి. 1979–80 మధ్య కాలంలో బంగారం ధరలు దాదాపు 200 శాతం పెరిగిన తర్వాత, సుమారు 35 శాతం కరెక్షన్ చోటుచేసుకుంది. అలాగే 2011లో ఆల్టైమ్ హై స్థాయి నుంచి బంగారం ధరలు దాదాపు 45 శాతం తగ్గాయి. 2020లో కోవిడ్ సమయంలో వచ్చిన భారీ ర్యాలీ తర్వాత కూడా సుమారు 20 శాతం పుల్బ్యాక్ నమోదైంది. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు సుమారు 64 శాతం పెరిగిన స్థాయిలో ఉన్న నేపథ్యంలో, కొంత మేర ధరలు సర్దుబాటు కావడం సహజమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తాత్కాలికంగా బంగారం ధరల్లో ఊగిసలాట కొనసాగినా, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం గ్లోబల్ అనిశ్చితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు బంగారానికి మద్దతుగా నిలిచే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.