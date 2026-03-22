Gold Price Drop: రూ.1,20,000లకే 10 గ్రాముల బంగారం.. బంగారం ప్రియులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఎలా సాధ్యమంటే?

Gold Price Drop 12000: ప్రస్తుతం ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతల నడుము బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. మరోవైపు అమెరికన్ డాలర్ బలం పుంజుకోవడం, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్న నేపథ్యంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,20,000 చేరే అవకాశం ఉందని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతల నడుము బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. మరోవైపు అమెరికన్ డాలర్ బలం పుంజుకోవడం, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్న నేపథ్యంలో బంగారంపై పెట్టుబడులు భారీగా తగ్గిపోతున్నాయి. 

దీనివల్ల బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గి, ధరలు కుప్పకూలిపోతున్నాయి. అయితే రాబోయే కాలంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,20,000 చేరే అవకాశం ఉందని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అయితే సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతల నడుమ బంగారం ధరలు పెరిగాల్సింది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అందుకు విరుద్ధంగా గోల్డ్ రేట్ భారీగా కుప్పకూలుతుంది. యుద్ధ సమయంలోనూ అమెరికన్ డాలర్ విలువ పెరగడమే అందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. డాలర్ విలువ పెరిగే క్రమంలో పెట్టుబడిదారులు బంగారం కొనుగోళ్లకు వెనుకంజ వేస్తారు. దీంతో గోల్డ్ డిమాండ్ తగ్గిపోయి ధరలు క్రమంగా కుప్పకూలిపోతాయి.  

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించేందుకు వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచేందుకు సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగే క్రమంలో బంగారం నుంచి ఎటువంటి లాభం లేనపుడు పెట్టుబడిదారులు గోల్డ్ బాండ్స్ కంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్ల వైపు ఎక్కువ మళ్లుతున్నారు.

దీని కారణంగా బంగారం ధర తగ్గేందుకు కారణంగా నిలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో రాబోయే కాలంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,45,970 (24 క్యారెట్లు), రూ.1,33,800 (22 క్యారెట్లు) చేరింది. 

అంతర్జాతీయ పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,20,000 చేరే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దాని కంటే మరింత కుప్పకూలినా ఆశ్చర్యం లేదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకువాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఇదిలా ఉండగా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, వడ్డీ రేట్ల పెంపు, కరెన్సీ మార్పులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలు కుప్పకూలే విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు గ్లోబల్ ట్రెండ్స్‌ను బట్టి గోల్డ్ బాండ్లు లేదా ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనుగోలు చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

