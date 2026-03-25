Gold Crash: బంగారం కొనాలా? ఆగండి.. తులం రూ. 1,15,000కు పడిపోనుంది? నిపుణుల షాకింగ్ రిపోర్ట్..!!

Gold Crash: గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు సామాన్యుడికి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. తులం బంగారం ధర రూ. 2లక్షల దగ్గరకు వెళ్లింది. కిలో వెండి అయితే దాదాపు 5లక్షల వరకు చేరుకుంది. కొన్ని రోజులుగా స్వల్ప పతనం నమోదు అయితున్నప్పటికీ.. ఇంకా సామాన్యులను బంగారం అంటేనే భయపడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అటు పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు, అమెరికా రాజకీయ పరిణామాలు బులియన్ మార్కెట్‌ను ఊగిసలాటలో పడేశాయి. ఒకవైపు ధరలు తగ్గుతుంటే..  మరోవైపు ఒక్కసారిగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య ప్రముఖ కమోడిటీ నిపుణుడు అజయ్ కేడియా చేసిన విశ్లేషణ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
 పసిడి పతనానికి రంగం సిద్ధం? కేడియా అడ్వైజరీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా అంచనా ప్రకారం.. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.  ప్రస్తుతం లక్షా నలభై వేల పైన ఉన్న 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,15,000 స్థాయికి పడిపోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా బంగారం ధర ఔన్సుకు 3450 నుండి 3500 డాలర్ల మధ్యకు వచ్చే అవకాశం ఉందని.. ఇది కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశమని ఆయన విశ్లేషించారు.

వెండిలోనూ అదే బాట.. కిలో రూ. 1.75 లక్షలకే: బంగారంతో పాటు వెండి కూడా భారీగా తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్  లో వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 1,75,000 వరకు పడిపోవచ్చని అజయ్ కేడియా తెలిపారు. ప్రస్తుతం రూ. 2.30 లక్షల వద్ద ఉన్న వెండిలో దాదాపు రూ. 50,000 పైగా తగ్గుదల కనిపిస్తుందన్న వార్త వెండి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే అంశమని చెప్పాలి.

ట్రంప్ ప్రకటనతో మారిన లెక్కలు: ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రంపై దాడిని 5 రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం మార్కెట్‌లో కొంత సానుకూలతను తెచ్చింది. యుద్ధ భయాలు తాత్కాలికంగా తగ్గడంతో, నాలుగు రోజుల నిరంతర పతనం తర్వాత మంగళవారం బంగారం ధరలు మళ్ళీ పుంజుకున్నాయి. ఢిల్లీ సరాఫా మార్కెట్‌లో తులం బంగారం ధర రూ. 1,200 పెరిగి రూ. 1.44 లక్షలకు చేరింది.  

ధరల పెరుగుదల.. ఇది తాత్కాలికమేనా? ధరలు భారీగా పడిపోయినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం వల్లే మంగళవారం ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అయితే, ట్రంప్ ప్రకటనల ప్రభావంపై ఇంకా మార్కెట్‌లో సందేహాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. ధరలు మళ్ళీ తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున అత్యవసరం లేని వారు వేచి చూడటం ఉత్తమమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.  

 మళ్ళీ ఎప్పుడు పెరుగుతాయి? చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం.. యుద్ధం ప్రారంభంలో ధరలు కొంత తగ్గినప్పటికీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుంజుకోవడం సహజం. అజయ్ కేడియా విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ ఏడాది ప్రథమార్థంలో ధరలు తగ్గుముఖం పట్టినా, ద్వితీయార్థంలో  బంగారం, వెండి ధరలు మళ్ళీ తమ పాత రికార్డులను తిరగరాసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు ఈ తగ్గుదలని ఒక అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

