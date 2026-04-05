Gold Price Drop Reason: మరోసారి భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు..యుద్ధం జరుగుతున్నా గోల్డ్ రేట్ ఎలా పడిపోతుంది?

Gold Price Drop Reason News: సాధారణంగా ప్రపంచంలోనే ఏదైనా సంక్షోభం లేదా యుద్ధం జరిగే క్రమంలో మార్కెట్లు పడిపోవడం సహా బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోతుంది. అలాంటి క్రమంలో పెట్టుబడి దారులు బంగారంపై ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అయితే అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంలో అందుకు విరుద్ధంగా గోల్డ్ రేట్లు భారీగా కుప్పకూలుతున్నాయి. 
సాధారణంగా ప్రపంచంలోనే ఏదైనా సంక్షోభం లేదా యుద్ధం జరిగే క్రమంలో మార్కెట్లు పడిపోవడం సహా బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోతుంది. అలాంటి క్రమంలో పెట్టుబడి దారులు బంగారంపై ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అయితే అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంలో అందుకు విరుద్ధంగా గోల్డ్ రేట్లు భారీగా కుప్పకూలుతున్నాయి. 

యుద్ధంలో అమెరికా భాగమైనా.. డాలర్ విలువ మరింత పెరిగిపోతుంది. అయితే అందుకు ప్రధాన కారణం పెట్రోడాలర్ వ్యవస్థ.. పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు అని ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వడ్డీ రేట్లు భారీగా పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆ బాండ్లు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతున్నాయి. దీంతో బంగారం డిమాండ్ భారీగా తగ్గింది. 

ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యుద్ధాలు ప్రజానీకాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఓ వైపు పెట్టుబడి దారులు తమ వాటాలను మార్కెట్లలో అమ్ముకుంటున్నారు. దీంతో మార్కెట్లు భారీగా క్షీణిస్తున్నాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం భారీగా పెరగాల్సింది పోయి ఊహించని విధంగా బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. డాలర్ విలువ పెరిగిపోవడం వల్ల డాలర్ బలపడుతుందని.. బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోతున్న క్రమంలో ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. 

మార్చి ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు ఒక్క రోజులోనే రూ.8,500 వరుకు పెరిగినా.. మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా నిలుస్తుందనే సంకేతాలు వచ్చాయి. అయితే యుద్ధం కొనసాగుతున్న కొద్దీ పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా మారింది. 

అయితే మార్చి 23 నాటికి బంగారం ధర.. గరిష్ట స్థాయి నుంచి సుమారు 14.3 శాతం కుప్పకూలిపోయి.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,35,846కు చేరింది. అదే విధంగా డాలర్ బలపడుతూ.. ఒకే నెలలో దాదాపుగా 2 శాతానికి పైగా పెరిగింది. 

అయితే యుద్ధంలో అమెరికా భాగమైనా.. డాలర్ విలువ ఎలా పెరుగుతుందని చాలామందికి అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. పెట్రోడాలర్ సిస్టమ్ అందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.  ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడిచమురును వివిధ దేశాలు డాలర్‌ విలువ పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. 

ఇక హోర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడడం వల్ల చమురు ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలు ఎక్కువ డాలర్లు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. దీంతో డాలర్ విలువ అమాంతం పెరిగిపోతుంది. 

