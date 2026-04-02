Gold Rate Today: ట్రంప్ మౌనం.. భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధరలు.. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ విజయవాడ, హైదరాబాద్, కామారెడ్డిలో ధరలు ఇవే..!!


Gold Price Drop Today: ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి బులియన్ మార్కెట్ ఒక తీపి కబురు అందించింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటనల నేపథ్యంలో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా నీరసించాయి. యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ సాధారణంగా పెరగాల్సిన బంగారం ధరలు, అనూహ్యంగా తగ్గడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
నిజానికి నిన్నటి వరకు ఇరాన్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం ముగిసిపోతుందని, శాంతి చర్చలు సఫలం అవుతాయని అంతా భావించారు. భారత కాలమానం ప్రకారం నేడు ఉదయం ట్రంప్ చేసే ప్రసంగంలో  యుద్ధం ముగింపు  గురించిన ప్రకటన ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు ఆశించాయి. కానీ సీన్ రివర్స్ అయింది. యుద్ధం ముగియడం పక్కన పెడితే, ఏప్రిల్ 6ను డెడ్ లైన్ గా విధిస్తూ ఇరాన్ పై మరిన్ని భీకర దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఒకవేళ ఇరాన్ లొంగకపోతే ఆ దేశ చమురు, విద్యుత్ కేంద్రాలను నేలమట్టం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ  అన్ స్టాపబుల్  ప్రకటనతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా ప్యానిక్ మోడ్ లోకి వెళ్లారు.  

ట్రంప్ హెచ్చరికలతో ముడి చమురు ధర మళ్లీ బ్యారెల్ కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. దేశంలో గ్యాస్ కొరత వేధిస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అయితే, యుద్ధం కొనసాగుతుండటంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం లేదని తేలిపోయింది. దీనివల్ల బాండ్ యీల్డ్స్ పెరుగుతున్నాయి. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు కాకుండా, ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గి బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి.  

నేడు ఏప్రిల్ 2, గురువారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి: నేటి మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల తర్వాత ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఈ విధంగా నమోదయ్యాయి: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,51,189, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,38,679, 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,13,449,  వెండి (1 కిలో): రూ. 2,34,390

మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్: భాగ్యనగరంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,51,189 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. విజయవాడ: ఆంధ్రా మార్కెట్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. స్థానిక పన్నుల ప్రభావంతో ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నా, పతనం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కామారెడ్డి: ఇక్కడ కూడా బంగారం దుకాణాలు కస్టమర్లతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ధరలు తగ్గడంతో మధ్యతరగతి ప్రజలు కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తగ్గడం అనేది తాత్కాలికమేనని గోల్డ్ మాన్ సాక్స్,  మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. చమురు ధరల్లో కరెక్షన్ జరిగిన తర్వాత, అంటే ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పసిడి ధరలు మళ్లీ ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి. అందుకే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ధరలు తగ్గినప్పుడే బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.

