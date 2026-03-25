Gold Rate Today: బంగారం ధరల ఘోర పతనం.. వారం రోజుల్లోనే రూ. 18,000 తగ్గుదల.. నేడు మార్చి 25వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today:  భారతీయ పసిడి మార్కెట్‌లో గత వారం రోజులుగా అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం ధరలు, ఇప్పుడు అంతే వేగంతో కిందికి దిగివస్తున్నాయి. మార్చి 25 బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా నష్టపోవడం ఇన్వెస్టర్లను, సామాన్యులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
మార్కెట్ గణాంకాలు: ఒక్కరోజే రూ. 1,659 కోత! దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (MCX)లో బుధవారం ఉదయం నుండే అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లోనే 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు 1.19 శాతం మేర పడిపోయింది. అంటే తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 1,659 తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 1,37,601 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

ఈ పతనం సోమవారం నుండే తీవ్రమైంది. ఆ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో పసిడి ధర కనిష్టంగా రూ. 1,29,595 స్థాయికి పడిపోవడం గమనార్హం. కేవలం గత వారం రోజుల్లోనే బంగారం ధర దాదాపు రూ. 18,000 మేర తగ్గడం పసిడి చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన పరిణామంగా మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం 'ట్రంప్' ప్రకటన? బంగారం ధరలు ఇలా అకస్మాత్తుగా పడిపోవడానికి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో వచ్చిన మార్పులే ప్రధాన కారణం. గత కొన్ని నెలలుగా మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పుడు కొంత సర్దుమణిగేలా కనిపిస్తున్నాయి.  

అమెరికా హామీ: రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన వనరులపై అమెరికా ఎటువంటి దాడులు చేయబోదని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో అగ్రరాజ్యం, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం తక్షణమే ముగిసిపోవచ్చనే ఆశలు ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగాయి. సాధారణంగా యుద్ధ భయాలు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు కుదుటపడుతుండటంతో, వారంతా బంగారాన్ని అమ్మి లాభాలు పొందేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

సామాన్యులకు ఇది 'గోల్డెన్ ఛాన్స్'? పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముంచుకొస్తున్న తరుణంలో బంగారం ధరలు ఇలా తగ్గడం సామాన్యులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం. వారం రోజుల్లో రూ. 18,000 తగ్గడం అంటే సామాన్య కుటుంబాలకు భారీ లాభం చేకూరినట్లే. అయితే, మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో చెప్పలేం కాబట్టి, ధరలు తగ్గినప్పుడే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. ట్రంప్ ఇచ్చిన ఈ ఐదు రోజుల  శాంతి హామీ ప్రపంచ మార్కెట్లలో పెను మార్పులకు కారణమైంది. బంగారం తన  సేఫ్ హెవెన్ హోదాను తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టి నేలచూపులు చూస్తోంది.

