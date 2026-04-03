Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు వెరసి బులియన్ మార్కెట్‌ను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు తులం బంగారం ధర సుమారు 1.90 లక్షల రూపాయల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ప్రస్తుతం అది 1.48 లక్షల రూపాయల స్థాయికి పడిపోయింది. 
కేవలం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే తులంపై సుమారు 6,000 రూపాయల కంటే ఎక్కువ ధర తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.   

ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ విపణిలో అమెరికా డాలర్ విలువ బలపడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై పెట్టుబడులను తగ్గించి ఇతర ఆర్థిక వనరుల వైపు మళ్లుతున్నారు. 

 హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 1,48,960 రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర 1,36,540 రూపాయలకు చేరింది.

నిన్నటితో పోలిస్తే నేడు శుక్రవారం ఉదయం కూడా ధరల్లో స్వల్పంగా 10 రూపాయల మేర తగ్గుదల నమోదైంది. యుద్ధ భయాల మధ్య కూడా ధరలు ఇలా క్రమంగా పడిపోవడం ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ఉన్న సామాన్యులకు ఒక గొప్ప అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. 

చమురు ధరల్లో వస్తున్న మార్పులు, గ్లోబల్ మార్కెట్ అస్థిరత కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాల మధ్య వినియోగదారులు మార్కెట్ కదలికలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.  

Gold Price Fall 6000 Rupees Today Gold Rate Hyderabad April 3 24 carat gold price today Iran Israel War Impact on Gold Why Gold Prices are Dropping

