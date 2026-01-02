English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం? జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Price Falls Today January 2: బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయి. వెండి కూడా దిగివస్తోంది. జనవరి 1వ తేదీ గురువారంతో పోలిస్తే నేడు జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆల్‌టైమ్‌ హై స్థాయిలో ట్రేడైన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుదల బాట పట్టాయి.
ఈరోజు 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,37,320గా నమోదైంది. అలాగే 22 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,24,200 పలుకుతోంది. వెండి ధర కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,36,498 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇది స్పష్టమైన తగ్గుదలగా చెప్పవచ్చు.  

గత వారం రోజుల ట్రెండ్‌ను పరిశీలిస్తే.. ఈ వారం బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డ్ స్థాయి నుంచి దిగివచ్చిన ప్రభావం నేరుగా భారత మార్కెట్‌పై పడింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ఒక ఔన్స్ ధర సుమారు 4,339 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత వారం రోజుల క్రితం ఇదే ధర 4,550 డాలర్లకు పైగా ఉండగా, అక్కడి నుంచి దాదాపు 200 డాలర్ల వరకు తగ్గింది.

నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు భారీ లాభాలు బుక్ చేసుకోవడమే. గత ఏడాది బంగారం ధరలు సుమారు 70 శాతం వరకు పెరగడంతో, కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు లాభాల్ని క్యాష్ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. దీని ప్రభావంగా జనవరి 1 నుంచే బంగారం ధరలు కరెక్షన్‌లోకి వెళ్లాయి.  

అయితే దీర్ఘకాలికంగా బంగారం పై దృక్పథం మాత్రం ఇంకా పాజిటివ్‌గానే ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాలర్ విలువ బలహీనపడటం, గ్లోబల్‌ ఆర్థిక అనిశ్చితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు బంగారానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు 2026లో కూడా బంగారం ధరలు బుల్లిష్‌ ట్రెండ్‌లోనే కొనసాగుతాయని అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇక ఫెడరల్ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్ల విషయానికి వస్తే.. గత డిసెంబర్ సమావేశంలో 0.25 శాతం తగ్గింపు జరిగింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని రేటు కోతలు జరిగితే డాలర్ విలువ మరింత బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ట్రెజరీ బాండ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి బంగారం వంటి సేఫ్ హేవెన్‌ ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది తిరిగి బంగారం ధరలకు బలాన్నివ్వొచ్చు.

వెండి విషయానికొస్తే.. గతంలో కిలో ధర రూ.2.50 లక్షల స్థాయిని దాటిన వెండి ఇప్పుడు రూ.2.30 లక్షల ఎగువన ట్రేడవుతోంది. బంగారంతో పాటు వెండిలోనూ ప్రస్తుతం స్వల్ప కరెక్షన్ కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వెండిపై కూడా ఇన్వెస్టర్లు ఆశావహంగానే ఉన్నారు.

