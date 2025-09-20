English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!

Gold Price Forecast: బంగారం ధరలు 38% తగ్గుతాయా? పది గ్రాముల బంగారంపై దాదాపుగా రూ.55,000 ధరకు తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. రాబోయే రోజుల్లో వాణిజ్య అవసరాలు, ఇతర డిమాండ్‌లను దృష్టిలో ఉంచుకొని దీని ధర భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అమెరికన్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ మార్నింగ్ స్టార్ విశ్లేషించింది. 
గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు మంచి అవకాశం అయినప్పటికీ, వివాహాలు లేదా ఆభరణాల కోసం కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది దెబ్బ. అయితే, ఆర్థికవేత్తల అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారులు దీని నుండి నేరుగా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.    

38% తగ్గుదల సాధ్యమేనా?: 'మనీ కంట్రోల్', అమెరికన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంస్థ మార్నింగ్‌స్టార్ విశ్లేషకుడు జాన్ మిల్స్ ప్రకారం.. ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు (ఔన్సు అంటే దాదాపుగా 29 గ్రాములు) US $ 1,820కి (రూ.1,60,000) తగ్గవచ్చు. ఇది ప్రస్తుత ఔన్సు ధర $3,080 (రూ.2,71,000) నుండి గణనీయమైన తగ్గుదల అవుతుంది. ఈ అవకాశం నిజమైతే, భారతదేశంలో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.55,496కి తగ్గవచ్చు.    

బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణాలు: గత కొన్ని నెలలుగా ప్రపంచ అస్థిరత, ద్రవ్యోల్బణం, అమెరికా-చైనా వాణిజ్య యుద్ధం వంటి కారణాల వల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత స్వర్గధామంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీసింది. ఈ రేట్లు ఎంతకాలం కొనసాగుతాయనే దానిపై నిపుణులలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.    

బంగారం ధరలు పెద్దగా తగ్గే అవకాశం ఉందా?: బంగారం ఖరీదైనందున మైనింగ్ పెరుగుతుంది. 2024లో ప్రపంచ బంగారం ఉత్పత్తి 9% పెరుగుతుందని అంచనా. ఆస్ట్రేలియాతో సహా అనేక దేశాలు ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నాయి. పాత బంగారాన్ని పెద్ద ఎత్తున రీసైకిల్ చేస్తున్నారు.    

డిమాండ్ మందగిస్తున్న సంకేతాలు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు 2024లో 1,045 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశాయి. ప్రపంచ బంగారు మండలి సర్వే ప్రకారం.. 71% కేంద్ర బ్యాంకర్లు వచ్చే ఏడాది బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవచ్చు.    

కొంతమంది విశ్లేషకులు వేర్వేరు అంచనాలను కలిగి ఉన్నారు: మనీ కంట్రోల్ ప్రకారం, అందరు నిపుణులు జాన్ మిల్స్‌తో ఏకీభవించరు. కొన్ని పెద్ద వాల్ స్ట్రీట్ సంస్థల ప్రకారం, బంగారం ధరలు మరింత పెరగవచ్చు. రాబోయే రెండేళ్లలో బంగారం ధర ఔన్సుకు $3,500 (రూ.3,08,500)కి చేరుకుంటుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అంచనా వేసింది. అలాగే గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ ప్రకారం 2025 చివరి నాటికి బంగారం ధర $3,300 (రూ.2,91,000) కి చేరుకోవచ్చు.    

బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా? బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం అన్ని కాలాల గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నాయి. కానీ నిపుణుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వినియోగదారులను, పెట్టుబడిదారులను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు 38% తగ్గుతాయా లేదా అధిక స్థాయికి చేరుకుంటాయా అనేది రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అంచనాలతో పాటు US విధానాలను అంచనా వేసిన తర్వాతే మేము ఈ వార్తను రాశాము.  

