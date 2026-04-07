Gold Price: బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. జూన్ తర్వాత కొనలేరు..యూబీఎస్ సంచలన రిపోర్ట్..!!

UBS Gold Price Forecast 2026: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇదే చివరి అవకాశం కావచ్చు. ఎందుకంటే మరో రెండు నెలల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రోకరేజీ సంస్థ యూబీఎస్ సంచలన రిపోర్టు వెల్లడించింది. జూన్ నెలాఖరు నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకు 5,200 డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు. 4.83లక్షలకు చేరుతుందని అంచనా వేసింది. మార్కెట్ అస్థిరత, ఇన్వెస్టర్ల డిమాండ్ తగ్గడంతో తన పాత అంచనాను సవరించింది. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ.. సుదీర్ఘకాలానికి ఇది సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా ఉంటుందని పేర్కొంది. పసిడి ప్రియులకు, ఇన్వెస్టర్లకు ఇది నిజంగా షాకింగ్ అప్ డేట్ అని చెప్పాలి.
అయితే.. యూబీఎస్ గతంలో బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సుకు $6,200 వరకు వెళ్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. అయితే, తాజాగా ఈ అంచనాను తగ్గించి $5,200 కు సవరించింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ అస్థిరత, ఇన్వెస్టర్ల డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పుల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం (ఏప్రిల్ 7, 2026 నాటికి) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ సుమారు రూ. 92.90 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ లెక్కన యూబీఎస్ అంచనా వేసిన $5,200 ను భారతీయ కరెన్సీలోకి మారిస్తే: $5,200 × రూ. 92.90 = రూ. 4,83,080 అవుతుంది.
అంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు (సుమారు 28.35 గ్రాములు) బంగారం ధర భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 4.83 లక్షల స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. దీని ప్రభావం దేశీయంగా మన తులం (10 గ్రాముల) ధరలపై కూడా పడే అవకాశం ఉంది.
అంచనాలను ఎందుకు తగ్గించారు? యూబీఎస్ తన టార్గెట్ను తగ్గించడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలను విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు: పెట్టుబడిదారుల విముఖత: అధిక ధరల వద్ద పెట్టుబడిదారులు కొత్తగా బంగారం కొనడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. మార్కెట్ అస్థిరత: స్టాక్ మార్కెట్లు, బాండ్ ఈల్డ్స్లో వస్తున్న అనూహ్య మార్పుల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రాఫిట్ బుకింగ్: గతంలో తక్కువ ధరలకు కొన్నవారు ఇప్పుడు లాభాలను స్వీకరిస్తూ (Selling) ఉండటం వల్ల డిమాండ్ పడిపోయింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి? యూబీఎస్ నివేదిక ప్రకారం, బంగారం ధరలు ప్రస్తుతానికి ఒత్తిడిలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఇది పూర్తిగా పడిపోయే అవకాశం లేదు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే బంగారం మళ్ళీ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా మారుతుంది. అయితే, స్వల్పకాలికంగా మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు ఆచితూచి అడుగు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.