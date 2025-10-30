English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate: భయం నుంచి శాంతి వైపు.. ట్రంప్-జిన్ పింగ్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో 15వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate: భయం నుంచి శాంతి వైపు.. ట్రంప్-జిన్ పింగ్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో 15వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate: ప్రపంచంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడుతుండటంతోపాటు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సంకేతాలు పెట్టుబడిదారులకు స్టాక్ మార్కెట్ పై తిరిగి విశ్వాసాన్ని నింపుతోంది. అందుకే బంగారం వెండి ధరలు తగ్గడం ప్రారంభించాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,20,800 పలుకుతుంది. 22 క్యారెట్లు 1,12,340 పలుకుతోంది. కిలో వెండి రూ. 1,52,000 పలుకుతోంది. బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి రూ. 1.35 నుంచి దాదాపు 15వేల రూపాయలు తగ్గింది. రానున్న రోజుల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు కిందికి దిగివచ్చే పరిణామాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1 /9

బంగారాన్ని ఎప్పుడూ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తుంటారు. ప్రపంచంలో ఉద్రిక్తత లేదా యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇతర మార్కెట్లో అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపిస్తుంటారు. అయితే ప్రపంచంలో శాంతి ఉన్నప్పుడు బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. ప్రస్తుతం రానున్న నెల రోజుల్లో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 1లక్ష కంటే తక్కువ ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ తగ్గుదలకు దోహదం చేసే నాలుగు ప్రధాన అంశాలు ఏవో చూద్దాం. ఈ నాలుగు అంశాల వెనక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రధాన సూత్రధారి అని చెప్పాలి.

2 /9

నిజానికి గత కొన్ని నెలలుగా ఆర్థిక మాంద్యం, యుద్ధ బెదిరింపులు, సుంకాల ఉద్రిక్తతలు వీటి కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పరిస్థితులు కాస్త స్థిరపడుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. దీనితో ఇన్వెస్టర్లు స్టాక్ మార్కెట్ వైపు చూస్తున్నారు. అందుకే బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి.

3 /9

  కొన్ని ప్రధాన భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు సానుకూలంగా మారితే బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. లక్ష కంటే తక్కువగా దిగివచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడానికి గల నాలుగు ప్రధాన కారణాలు తెలుసుకుందాం.  

4 /9

  ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలలో రెండు అయిన అమెరికా, చైనా వాణిజ్య యుద్ధాలు, సుంకాలు, సరఫరా గొలుసు ఉద్రిక్తతల కారణంగా సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ మార్కెట్లను అస్థిరపరుస్తున్నాయి. అయితే, అవి వాణిజ్య ఒప్పందానికి దగ్గరగా ఉన్నాయని వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రపంచం ఇప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకోబోతోంది. అమెరికాతో పోటీ పడటానికి చైనా స్వయంగా తన బంగారు నిల్వలను పెంచుకుంటోంది. దీనివల్ల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. కానీ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. రెండు దేశాల మధ్య సానుకూల చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒక ప్రధాన వాణిజ్య ఒప్పందం ఆసన్నమైంది. ఇది జరిగితే, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం స్టాక్ మార్కెట్, పరిశ్రమపై తిరిగి వస్తుంది. యుఎస్-చైనా వాణిజ్య ఒప్పందం బంగారానికి ప్రధాన ప్రతికూల ట్రిగ్గర్‌గా నిరూపించవచ్చు. ఫలితంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.  

5 /9

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద బంగారం వినియోగదారు. అందువల్ల, భారతదేశం, అమెరికా మధ్య బలమైన వాణిజ్య సంబంధం అభివృద్ధి చెందితే, అది బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందం భారతదేశానికి విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయిని బలోపేతం చేస్తుంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తుంది. రూపాయి బలపడినప్పుడు, భారతదేశంలో బంగారం కొనుగోలు చౌకగా మారుతుంది. ఎందుకంటే మనం తక్కువ రూపాయలకు అదే మొత్తంలో బంగారాన్ని పొందవచ్చు.

6 /9

  మధ్యప్రాచ్యం ఎల్లప్పుడూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసింది. ఇజ్రాయెల్, హమాస్ మధ్య చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న వివాదం మానవతా సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయడమే కాకుండా ప్రపంచ మార్కెట్లలో భయాన్ని కూడా సృష్టించింది. చమురు ధరలు పెరిగాయి, సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతిన్నాయి, పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన స్వర్గధామాలను వెతుక్కుంటూ బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశారు.  

7 /9

  కానీ ఇప్పుడు, రెండు వైపులా కాల్పుల విరమణ చర్చలు జరుగుతున్నాయని, ట్రంప్ స్వయంగా ఈ ప్రయత్నానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కార్యరూపం దాల్చితే, మార్కెట్లు స్థిరపడతాయి. దీనివల్ల బంగారం మెరుపు కూడా మసకబారుతుంది. పెట్టుబడిదారులు తమ నిధులను స్టాక్స్, బాండ్లు, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి లాభదాయక రంగాలకు మళ్లిస్తారు. దీనివల్ల సహజంగానే బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి.  

8 /9

  దక్షిణాసియాలో అస్థిరత కారణంగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు తరచుగా దాని పట్ల జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య శాశ్వత కాల్పుల విరమణ ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఈ రెండు దేశాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి గణనీయంగా దోహదపడకపోయినా, శాంతియుత వాతావరణం వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది.  

9 /9

  అటువంటి వాతావరణంలో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్లకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గుతుంది. దీని అర్థం దక్షిణాసియాలో తుపాకుల నిశ్శబ్దంగా ఉంటే, బంగారం ధరలు కూడా శాంతిస్తాయి.  

Gold price fall 2025 global peace impact US-China trade deal India-US pact Israel Hamas ceasefire Pakistan Afghanistan truce gold below ₹1 lakh Amit Kumar Dubey style analysis

Next Gallery

Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..