English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!

Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!

Gold Price Mystery: సాధారణంగా యుద్ధం వస్తే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. కానీ మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నా... ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నా.. బంగారం ధరలు మాత్రం భారీగా పతనం అవుతున్నాయి.  మార్చి నెలలో బంగారం ఏకంగా 13 శాతం, వెండి 23 శాతం పడిపోవడం ఇన్వెస్టర్లను ఒక్కింత షాక్‌కు గురిచేసింది. అసలు ఈ వింత పరిణామం వెనుక ఉన్న  రహస్యం ఏంటి? వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్  సీఈఓ డేవిడ్ టెయిట్ దీనిపై సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం. 
 
1 /7

డేవిడ్ టెయిట్  తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పసిడి ధరలను శాసించేది యుద్ధాలు లేదా రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కాదు. ప్రపంచ దేశాలు చేస్తున్న  భారీ అప్పులే  బంగారం పరుగుకు అసలు కారణమని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు విపరీతంగా ఖర్చు చేయడం, వృద్ధి మందగించడం వల్ల రుణ భారం భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కరెన్సీల విలువ పడిపోయినప్పుడు, ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం ఒక్కటే  సురక్షిత ద్వీపం లా కనిపిస్తుంది. అంటే.. యుద్ధం వల్ల వచ్చే ఖర్చు.. దానివల్ల పెరిగే అప్పులే బంగారానికి అసలు బలాన్ని ఇస్తాయి.  

2 /7

2026 ఫిబ్రవరిలో ఇరాన్-అమెరికా గొడవలతో చమురు ధరలు 120 శాతం పెరిగినా.. బంగారం ఎందుకు తగ్గిందన్న ప్రశ్న అందరిలోనూ వస్తుంది.  దీనికి టెయిట్ ఒక లాజికల్ రీజన్ చెప్పారు. సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఇతర రంగాల్లో వచ్చే నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి, తమ దగ్గర లాభాల్లో ఉన్న బంగారాన్ని అమ్ముకుంటారు. దీనివల్ల మార్కెట్‌లో సప్లై పెరిగి తాత్కాలికంగా ధరలు తగ్గుతాయి. ఇది ఒక  నార్మల్ కరెక్షన్  మాత్రమేనని, దీనిని చూసి బంగారం తన క్రేజ్ కోల్పోయిందని అనుకోవడం పొరపాటని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

3 /7

బంగారం ఔన్సుకు $5,500 గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు $4,700-$4,800 శ్రేణికి పడిపోయింది. కానీ, దీర్ఘకాలంలో బంగారం మళ్ళీ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని టెయిట్ అభిప్రాయపడ్డారు.   

4 /7

ముఖ్యంగా భారత్ వంటి దేశాల్లో ఆభరణాల డిమాండ్ ఎప్పుడూ తగ్గదని, ఫిజికల్ గోల్డ్ (బార్స్, కాయిన్స్) కొనుగోళ్లు ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయని ఆయన చెప్పారు.

5 /7

వార్తల్లో వచ్చే తాత్కాలిక యుద్ధ వార్తల కంటే, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితి, దేశాల అప్పుల స్థాయిని గమనించడం ముఖ్యం. ద్రవ్య విధానాల్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడే బంగారం ధరలో భారీ మార్పులు సంభవిస్తాయి. 

6 /7

ఏప్రిల్ 10 నాటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే, మధ్యప్రాచ్యంలో కాల్పుల విరమణపై సందేహాల వల్ల వెండి మరో రూ. 7,800 పడిపోయింది. ఇది కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశంగా మారుతోంది.

7 /7

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Why Gold Price falling WGC CEO David Tait on Gold Global Debt impact on Gold Today Gold Silver Rate Gold Market Secrets WGC CEO David Tait Business Analysis

Next Gallery

