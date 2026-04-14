English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Price Prediction: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయా? పోలాండ్, ఉజ్బెకిస్థాన్ సెంట్రల్ బ్యాంకుల తాజా నిర్ణయం వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!

Gold Price Prediction: ప్రపంచం ఇప్పుడు ఒక అగ్నిగుండాన్ని తలపిస్తోంది. ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడం.. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసుకుపోవడం.. ఎప్పుడు ఎం జరుగుతుందో తెలియని అనిశ్చితి పరిస్ధితి నెలకొంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్ధితుల్లో ప్రపంచ దేశాలకు కరెన్సీ కంటే బంగారమే అసలైన ఆయుధంగా మారుతోంది. అందుకే సెంట్రల్ బ్యాంకులు సైలెంట్ గా తమ ఖజానాలను బంగారంతో నింపుకుంటున్నాయి. 
1 /6

గత 23 నెలలుగా చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొంటూనే ఉన్నాయి. 2026లోనే మొదటి రెండు నెలల్లో ఏకంగా 25 టన్నుల బంగారాన్ని బ్యాంకుల ఖాతాల్లోకి చేరింది. ఇందులో పోలాండ్ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఏకంగా 20 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి..  తన మొత్తం విదేశీ నిల్వల్లో 31 శాతాన్ని బంగారం రూపంలోనే దాచుకుంది. ఉజ్బెకిస్తాన్ అయితే మరో అడుగు ముందుకు వేసింది.  తన నిల్వల్లో 88 శాతం పసిడినే ఉంచుకుంది. డాలర్ కంటే బంగారం మీదే ఈ దేశాలకు నమ్మకం పెరగడమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది. 

2 /6

ఇక బంగారం అంటే భారతీయుల తర్వాతే ఎవరైనా.. కానీ ఇప్పుడు  ఆ రికార్డును చైనా చెరిపివేసేలా ఉంది. వరుసగా 16వ నెల కూడా చైనా తన వేటను కొనసాగిస్తూ ఫిబ్రవరిలో ఒక టన్ను కొనుగోలు చేసింది. చైనా వద్ద ఇప్పుడు 2,308 టన్నుల పసిడి నిల్వలు ఉన్నాయి. అయితే.. యుద్ధం కారణంగా ఆర్థికంగా చితికిపోయిన రష్యా, టర్కీలు మాత్రం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయిస్తున్నాయి.

3 /6

ప్రస్తుతం MCX మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,51,000 మార్కును దాటేసింది. ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు పరుగులు తీస్తుండటంతో డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. అయితే.. ఇక్కడే ఒక అసలైన మలుపు ఉంది. మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. పసిడి ధరలు త్వరలోనే దిగివచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

4 /6

దీనికి ప్రధాన కారణాలు.. ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మ్యాజిక్. బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరినప్పుడు, భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారు తమ లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం మొదలుపెడతారు. దీనినే  ప్రాఫిట్ బుకింగ్  అంటారు. ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపితే మార్కెట్‌లో సప్లై పెరిగి, ధరలు ఆటోమేటిక్‌గా దిగివస్తాయి.

5 /6

యుద్ధ విరామ చర్చలు: ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గి, హోర్ముజ్ జలసంధిలో రవాణా పునరుద్ధరణ జరిగితే.. మార్కెట్‌లో భయం మాయమవుతుంది. అనిశ్చితి తగ్గిన మరుక్షణం పసిడి మెరుపు తగ్గుతుంది. టర్కీ ఒక్క మార్చి నెలలోనే 120 టన్నుల బంగారాన్ని అమ్మేసింది. ఇలా సెంట్రల్ బ్యాంకులు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తే, ధరల పెరుగుదలకు బ్రేక్ పడుతుంది. యుద్ధ సమయంలో నగదు కొరత ఏర్పడితే, పెద్ద దేశాలు బంగారాన్ని అమ్మి నగదుగా మార్చుకుంటాయి. ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడి ధరలను కిందికి నెడుతుంది.

6 /6

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆకాశంలో ఉన్న మాట నిజమే. కానీ ఈ పెరుగుదల శాశ్వతం కాదు. మార్కెట్ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, యుద్ధ వాతావరణం కొద్దిగా సర్దుమణిగినా లేదా ఇన్వెస్టర్లు తమ లాభాలను స్వీకరించడం మొదలుపెట్టినా.. పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గే అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి.. సామాన్యులు..  చిన్న ఇన్వెస్టర్లు ఈ సమయంలో తొందరపడి కొనుగోలు చేయకుండా, మార్కెట్ కుదురుకునే వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Next Gallery

