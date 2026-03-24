Gold Price Prediction April 2026: గోల్డ్ మార్కెట్‌లో రెడ్ అలర్ట్.. ఆ ఒక్క కారణంతో ఏప్రిల్ నుంచి బంగారం ధరలు ఢమాల్? ఈ రిపోర్ట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Gold Price Prediction April 2026:  2026 సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ... భారతీయ ఇన్వెస్టర్లు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల చూపు అంతా ఇప్పుడు పసిడి మార్కెట్‌పైనే ఉంది. ఏడాది ఆరంభం నుండే ఒడిదుడుకులతో సాగుతున్న బంగారం ధరలు, ఏప్రిల్ నెలలో ఏ మలుపు తీసుకోబోతున్నాయనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఒకవైపు పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముంచుకొస్తుండటం.. మరోవైపు అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు తోడవడంతో ఏప్రిల్ 2026 గోల్డ్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు అత్యంత కీలకంగా మారింది.
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితి పసిడి పరుగు ఆగేనా? మార్చి 2026 మధ్య నాటికి భారత మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు గట్టి పట్టుదల ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,56,000 నుండి రూ. 1,58,000 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో రూ. 1,35,000 వద్ద ఉన్న ధర కేవలం మూడు నెలల్లోనే 16 శాతం పైగా పెరిగింది. 

ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలివే:  మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు బంగారం ధరలకు రెక్కలు ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా  హార్ముజ్ జలసంధి  వద్ద తలెత్తిన ఉద్రిక్తతల వల్ల క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటింది. చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు.

అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు: ప్రస్తుతం అమెరికా వడ్డీ రేట్లు 3.50శాతం - 3.75శాతం మధ్య ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఏప్రిల్‌లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోతే, స్వల్పకాలంలో ధరలలో కొంత మార్పు కనిపించే అవకాశం ఉంది.

రూపాయి బలహీనత: భారత్ తన అవసరాలకు కావాల్సిన బంగారంలో అత్యధిక భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ పడిపోవడం వల్ల, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో రేట్లు స్థిరంగా ఉన్నా.. మన దేశంలో బంగారం మరింత ప్రియమవుతోంది.

ఏప్రిల్ నెల అంచనాలు: టెక్నికల్ విశ్లేషణ మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఫిబ్రవరిలో గరిష్ట స్థాయికి చేరిన ధరలు ఇప్పుడు కొంత స్థిరంగా మారుతున్నాయి. ఏప్రిల్‌లో ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక స్థాయిలు ఇవే: మద్దతు స్థాయి: ధరలు తగ్గితే రూ. 1,54,000 – రూ. 1,52,800 వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది బంగారం కొనేందుకు 'గోల్డెన్ ఛాన్స్' అని చెప్పవచ్చు.  ఒకవేళ ధరలు పెరగడం మొదలైతే రూ. 1,61,000 – రూ. 1,63,500 మార్కును దాటే అవకాశం ఉంది. ఈ స్థాయి దాటితే ధర ఏకంగా రూ. 1,70,000 వైపు దూసుకుపోవచ్చు.

అక్షయ తృతీయ.. వివాహాల ప్రభావం ఏప్రిల్ నెలలో అక్షయ తృతీయ వంటి పర్వదినాలు ఉండటం, అలాగే పెద్ద ఎత్తున పెళ్లిళ్లు ఉండటంతో రిటైల్ డిమాండ్ గట్టిగానే ఉండేలా కనిపిస్తోంది. ధరలు భారీగా ఉన్నప్పటికీ, సాంప్రదాయ అవసరాల కోసం కొనుగోళ్లు తప్పనిసరి కావడంతో మార్కెట్‌కు ఒక బలమైన మద్దతు లభిస్తోంది. జేపీ మోర్గాన్, గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు కూడా 2026 ద్వితీయార్థంలో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందనే చెబుతున్నాయి. 

ఏప్రిల్ 2026లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగకపోయినా, పతనం అయ్యే సూచనలు కూడా తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. కొనేవారు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పుడు  కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

