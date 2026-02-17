Gold Rate Today: మళ్లీ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 1530 తగ్గి ఎంతకి చేరిందంటే..!

Gold Rate
బంగారం ధరలు సామాన్యులకు ఊరటనిస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. శుభకార్యాల సీజన్ దగ్గర పడుతున్న సమయంలో ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు ఆనందం కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి వార్తగా చెప్పుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.1,530 తగ్గి రూ.1,54,910కు చేరింది. గత రెండు రోజుల్లో మొత్తం చూసుకుంటే బంగారం ధర రూ.2,840 వరకు తగ్గడం గమనార్హం. ఇది ఇటీవలి కాలంలో వచ్చిన పెద్ద తగ్గుదలగా వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ఇవాళ 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,400 తగ్గి రూ.1,42,000గా ఉంది. సాధారణంగా ఆభరణాల కోసం ఎక్కువగా వాడే బంగారం ఇదే కావడంతో, ఈ ధర తగ్గుదల మహిళలకు మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. చాలామంది ఇప్పటికే జువెలరీ షాపుల వైపు చూస్తున్నారు.
వెండి ధర విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు. కేజీ వెండి ధర రూ.2,65,000గా కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండటంతో, వెండి కొనాలనుకునే వారు కూడా ఇదే సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల మార్పులు, డాలర్ విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి తగ్గడం వంటి అంశాలు దీనికి కారణమవుతున్నాయి. అంతేకాదు, ఇటీవలి రోజుల్లో బంగారం ధరలు ఎక్కువగా పెరగడంతో కొందరు పెట్టుబడిదారులు లాభాల కోసం అమ్మకాలకు దిగారు. దాంతో ధరలు కాస్త దిగివచ్చినట్టు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు. నగరం, షాపు, మేకింగ్ చార్జీలు వంటి అంశాలపై ధరలు మారవచ్చు. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు ఒకటి రెండు షాపుల్లో ధరలు తెలుసుకోవడం మంచిదని వ్యాపారులు సూచిస్తున్నారు.