Gold 10 Grams Rate: తులం బంగారం రూ.1,816 మాత్రమే..ఎక్కడో తెలిస్తే.. వెంటనే పరుగెత్తి కొనస్తారు..!!

Gold 10 Grams Rate rs 1,816: ప్రపంచంలో అత్యంత తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న దేశాల్లో వెనిజులా ఒకటి. అక్కడి కరెన్సీ విలువ పూర్తిగా క్షీణించిపోవడం, విపరీతమైన ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా సాధారణ జీవనం కూడా కష్టంగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల ప్రభావం బంగారం వంటి విలువైన లోహాలపై కూడా పడింది. ఫలితంగా వెనిజులాలో బంగారం ధరలు అత్యంత తక్కువ స్థాయికి చేరాయి.
భారతదేశంలో బంగారం అంటే పెట్టుబడి, ఆభరణాలు, సంప్రదాయం అన్నీ కలిసిన విలువగా ఉంది. కానీ వెనిజులాలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ బంగారం స్థానికంగా తవ్వి, అంతర్జాతీయ మారకపు విలువ ఆధారంగా విక్రయిస్తోంది. కరెన్సీ విలువ పడిపోవడంతో బంగారం ధర కూడా రూపాయల్లో లెక్కిస్తే ఆశ్చర్యకరంగా తక్కువగా కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఒక గ్రాము ధర సుమారు రూ.13,800కి పైగా ఉంది. అదే స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం వెనిజులాలో భారత కరెన్సీలో చూస్తే సుమారు రూ.180–రూ.200 మధ్య మాత్రమే ఉందని అంచనా. అంటే భారతదేశంలోని ఒక టీ లేదా కాఫీకి పెట్టే ఖర్చుతో అక్కడ ఒక గ్రాము బంగారం దొరికే పరిస్థితి నెలకొంది.
ఇలాంటి తేడా చూసినప్పుడు చాలామందికి వెనిజులా నుంచి బంగారం కొనుగోలు చేసి భారత్కు తీసుకురావచ్చా? అనే సందేహం రావడం సహజం. అయితే దీనికి సంబంధించి భారత కస్టమ్స్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి.భారతీయ కస్టమ్స్ నియమాల ప్రకారం, మీరు కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు విదేశాల్లో నివసించి ఉంటేనే కొన్ని మినహాయింపులు వర్తిస్తాయి. అలాంటి సందర్భంలో పురుష ప్రయాణికులు గరిష్ఠంగా 20 గ్రాముల వరకు, మహిళా ప్రయాణికులు 40 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను సుంకం లేకుండా తీసుకురావచ్చు. ఈ మినహాయింపు కేవలం ఆభరణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బంగారు బార్లు, నాణేలు లేదా బిస్కెట్లకు కాదు.
మీరు ఆరు నెలలకు పైగా విదేశాల్లో ఉన్నట్లయితే, ఒక ప్రయాణికుడు గరిష్ఠంగా ఒక కిలోగ్రాము వరకు బంగారం తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉంది. అయితే దీనిపై కస్టమ్స్ సుంకం తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ఈ సుంకం సుమారు 6 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు ఉండొచ్చు.
ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే… బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు లేదా బార్లపై ఎలాంటి సుంకం లేని పరిమితి లేదు. మొదటి గ్రాము నుంచే పన్ను వర్తిస్తుంది. అలాగే వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లతో చేసిన ఆభరణాలకు కూడా మినహాయింపులు ఉండవు.
మీ వద్ద అనుమతించిన పరిమితికి మించి బంగారం ఉంటే, విమానాశ్రయంలో రెడ్ ఛానల్ ద్వారా తప్పనిసరిగా ప్రకటించాలి. ప్రకటించకుండా దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే బంగారం జప్తు చేయడమే కాకుండా, భారీ జరిమానాలు లేదా చట్టపరమైన చర్యలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.అందుకే వెనిజులాలో బంగారం ఎంత చౌకగా కనిపించినా, భారత్కు తీసుకురావాలంటే చట్టపరమైన నిబంధనలు పూర్తిగా తెలుసుకుని మాత్రమే అడుగులు వేయడం చాలా అవసరం.