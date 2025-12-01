English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Price Cut: మహిళల్లారా ఈ ఒక్క టిప్‌ పాటిస్తే.. రూ.73 వేలకే తులం బంగారం

Tula Gold Get Rs 73000 After For This Reason: బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మహిళలు బంగారం కొనేందుకు జంకుతున్నారు. ఏ విధంగా చూసినా బంగారం ధర తగ్గడం లేదు. దీంతో మహిళలు ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచిస్తున్నారు. తక్కువ క్యారెట్ల బంగారాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఊహించని రీతిలో బంగారం ధర పెరిగిపోతుండడంతో సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందని స్థాయిలో పసిడి ఉంది. తులం కొనేవాళ్లు మాసం బంగారం కొంటున్నారు. మాసం అంటే గ్రాము లెక్కన కొంటున్నారు. అయితే 75 వేలకే బంగారం కొనడం ఎలానో తెలుసా?

నాణ్యతను బట్టి బంగారంలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి. మేలిమి బంగారం అయితే 24 క్యారెట్ల బంగారం. క్యారెట్లు తగ్గుతున్న కొద్దీ బంగారం తగ్గుతూ.. ఆ స్థానంలో వేరే లోహాలు వినియోగిస్తారు. శుభకార్యాలు, పండుగలు వస్తుండడంతో మహిళలు తక్కువ నాణ్యత కలిగిన బంగారం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం బంగారు ధరలు పరిశీలిస్తే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.94,000 ఉంది. ఇక 14 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.73,000గా ఉంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర లక్షా 30 వేలకు చేరువగా ఉంది. ధరలు ఇలా ఉండడంతోనే ప్రజలు 14 క్యారెట్ల బంగారం వైు చూస్తున్నారు.

ఈ సీజన్‌లో ప్రజలు పెద్ద మొత్తంలో బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర పెరుగుతుండడంతో ప్రజలు 14 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాల వైపు చూస్తున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో ఆ బంగారం కొనేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం అనూహ్యంగా బంగారం ధర అందనంత స్థాయికి చేరుకోవడంతో 22 క్యారెట్ల బంగారం కొనడానికి బదులుగా 14 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాలను ఎంచుకుంటున్నారు. 

ఊహించని విధంగా ఈ సంవత్సరం జనవరి నుండి బంగారం ధర 60 శాతానికి పైగా పెరిగింది. దీని కారణంగా  మధ్యతరగతి ప్రజలు బంగారాన్ని కొనలేక తేలికపాటి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. జాయ్ అలుక్కాస్, పీఎన్జీజ, సెంకో గోల్డ్, కల్యాణ్ జ్యువెర్స్‌ ఆభరణాల దుకాణాల్లో తేలికపాటి ఆభరణాల విక్రయాలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి.

తక్కువ ధర, తక్కువ తయారీ (మేకింగ్‌) ఛార్జీల కారణంగా చాలా మంది 14 క్యారెట్ల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ధర పెరిగినా బంగారంపై మోజు తీరకపోవడంతో తమ స్థోమతకు తగ్గట్టు తక్కువ నాణ్యత గల బంగారు ఆభరణాలు తీసుకుంటున్నారు.

gold price Tula Gold 10 Gram Gold 22 Carat Gold 14 carat Gold 18 Carat Gold Gold Price Cut Gold market Gold News In Telugu Gold mines Gold mines in india

