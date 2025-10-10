English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Gold Rate: దీపావళి ముందు పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరల.. అక్టోబర్ 10వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఇవే..!!

Today Gold Rate: తెలుగు రాష్ట్రాల బులియన్ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గి, వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చాయి. ఇటీవల వరకూ పెరుగుతూ పెట్టుబడిదారుల ఊపిరి ఆడనివ్వని బంగారం ధరలు, శుక్రవారం మాత్రం గణనీయంగా పడిపోయాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ తాజా వివరాల ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,860 తగ్గి రూ.1,22,290కు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.1,700 తగ్గి రూ.1,12,100గా నమోదైంది.
ఈ ధరల తగ్గుదలతో, పండుగల సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశం అవుతోంది. వివాహాలు, దసరా, దీపావళి వంటి వేడుకల ముందు బంగారం ధరలు ఇలా పడిపోవడం వినియోగదారులకు ఆశాజనకంగా మారింది.  

బంగారం ధరలు పడిపోతున్న తరుణంలో, వెండి మాత్రం దూసుకెళ్తోంది. నేడు కిలో వెండి ధర రూ.3,000 పెరిగి రూ.1,80,000కి చేరుకుంది. కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే వెండి ధర రూ.15,000 వరకు పెరగడం పెట్టుబడిదారుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిత్యం మారుతున్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లు, డాలర్ మారకం విలువ, జియోపాలిటికల్ పరిణామాలు ఈ ధరల హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణాలుగా చెబుతున్నారు.

బులియన్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే వారాల్లో బంగారం ధరలు మరింత స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల వద్ద కొనుగోలు చేస్తే లాభదాయకమని కొందరు సూచిస్తున్నారు. పండుగ సీజన్ దగ్గరపడుతున్నందున జ్యువెలరీ షాపుల్లో రద్దీ పెరగడం ఖాయమని వ్యాపారులు అంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర కాస్త తగ్గడంతో దేశీయంగా కూడా ఈ ప్రభావం కనిపిస్తోంది.  

హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరల్లో ఇదే స్థాయి తగ్గుదల నమోదైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ బంగారం రేట్లు తక్కువ కావడంతో పెళ్లిళ్లు, వేడుకలకు బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు సంతోషంగా ఉన్నారు.

ఇక వెండి విషయానికొస్తే, ఆభరణాల తయారీదారులు, పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్న కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా.

ఈ వారం బంగారం ధరల్లో వచ్చిన ఈ పెద్ద పతనం వినియోగదారులకు మేలే. గత నెలల్లో ఎగిసిన ధరలు ఇప్పుడు తగ్గడంతో మార్కెట్లో మళ్లీ ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు దీన్ని గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీగా భావిస్తున్నారు.

