Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: మదుపర్లు లాభాలు బుక్ చేసుకోవడంతో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. అలాగే ఉక్రెయిన్–రష్యా మధ్య కాల్పుల విరమణపై ఆశాజనక సంకేతాలు మార్కెట్పై ప్రభావం చూపాయి. అయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలహీనపడటం వల్ల బంగారం ధరలు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో నేడు డిసెంబర్ 17వ తేదీ బుధవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇటీవల ఆల్టైమ్ హై గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు కొంత తగ్గాయి. మదుపర్లు లాభాలు స్వీకరించేందుకు ముందుకు రావడంతో మార్కెట్లో ఒత్తిడి ఏర్పడి ధరల్లో తగ్గుదల నమోదైంది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,33,850గా ఉంది. ఇది నిన్న ఇదే సమయంలో ఉన్న ధరతో పోలిస్తే సుమారు రూ.1,500 తక్కువగా పలుకుతోంది.
ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ గోల్డ్ ధర రూ.1,22,690 వద్ద ట్రేడవుతోంది. బంగారం బాటలోనే వెండి ధరల్లోనూ స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.1,99,000గా నమోదైంది.
ఈ ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణంగా మదుపర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ను మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉక్రెయిన్–రష్యా మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై చర్చలు సానుకూల దిశగా సాగుతున్నాయన్న వార్తలు సురక్షిత పెట్టుబడులైన బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ను కొంత మేర తగ్గించాయి. దీంతో రెండు లోహాల ధరలు దిగివచ్చాయి.
అయితే.. ఈ తగ్గుదల శాశ్వతం కాదని.. ఇది తాత్కాలిక దిద్దుబాటుగా మాత్రమే ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలహీనత కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈరోజు చెన్నైలో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 13,473, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 12,350, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10,300గా ఉంది. ముంబైలో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 13,386, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 12,270, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 10,039 వద్ద నమోదైంది.
ఢిల్లీలో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారంరూ.13,401కి, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.12,285కి, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.10,054కి అమ్ముడవుతోంది. కోల్కతాలో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.13,386, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.12,270 , 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.10,039.
బెంగళూరులో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.13,386, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.12,270, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.10,039గా ఉంది. హైదరాబాద్లో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.13,386, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.12,270, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.10,039గా నమోదైంది.