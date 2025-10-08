Gold Rate Today: అక్టోబర్ 8వ తేదీ బుధవారం బంగారం ధరలు ఇవే.. సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన పసిడి..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతూ కొనుగోలు దారులకు షాకిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 8వ తేదీ బుధవారం పసిడి ధర మరోసారి భారీగా పెరిగింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,24,240కు చేరింది. అదే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాములు రూ. 1,12,250గా నమోదయ్యాయి. అంతేకాదు, వెండి కూడా వెనుకంజ వేయలేదు. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,53,501 దాటింది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే బంగారం, వెండి రెండింటి ధరలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు ట్రేడింగ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం తొలిసారిగా ఔన్స్కు (31.2 గ్రాములు) $4,000 మార్క్ దాటింది. ఈరోజు $4,014 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇది ఇప్పటి వరకు చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయి అని చెప్పవచ్చు.
ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు.. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న అస్థిరత, డాలర్ బలహీనత, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల. పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బంగారాన్ని “సురక్షిత పెట్టుబడి”గా చూసే ధోరణి పెరుగుతుండటంతో పసిడి ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి.
ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం, ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు దాదాపు 50శాతం పెరిగాయి. అదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్ విలువ సుమారు 10శాతం తగ్గింది. సాధారణంగా డాలర్ బలహీనమైతే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి . ఈసారి కూడా అదే సూత్రం పనిచేసింది.
ఇక మరోవైపు, ప్రపంచంలోని పలు సెంట్రల్ బ్యాంకులు, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా బంగారం కొనుగోళ్లలో భాగం అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా ప్రభుత్వం జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లకు బదులుగా బంగారం కొనుగోలు చేయడమే పెద్ద మార్పు తీసుకువచ్చింది.
సెప్టెంబర్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం, భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు కూడా బంగారానికి బలాన్నిచ్చాయి. పెట్టుబడిదారులు ఈ వార్తలతో మరింతగా పసిడి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ప్రసిద్ధ ఇన్వెస్టర్ రే డాలియో (Ray Dalio) మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఇన్వెస్టర్ తమ పోర్టుఫోలియోలో కనీసం 15శాతం బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అని సూచించారు. అయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మాత్రం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని హెచ్చరించింది. బంగారం ధరలు ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కాబట్టి రాబోయే నెలల్లో కొంత స్థిరత లేదా తక్కువ ఒత్తిడి కనిపించవచ్చని తెలిపింది.
అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం మీద పెట్టుబడులు భారీగా పెరగడంతో, సమీప భవిష్యత్తులో కూడా ధరలు ఎగబాకే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.