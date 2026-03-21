Gold Price Today: మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు..మార్చి 21న గోల్డ్ రేట్ ఎలా ఉన్నాయంటే!

Gold Rate Today News: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆకాశాన్ని అంటిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు యుద్ధం ధాటికి కుప్పకూలుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో దేశయంగా బంగారం ధరలకు దెబ్బ పడింది. యుద్ధం నేపథ్యంలో డాలర్ రేటు బలపడుతుండగా.. గోల్డ్ రేటు తగ్గుముఖం పట్టింది. అయితే ఈరోజు అనగా 2026 మార్చి 21న బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గత కొన్ని నెలలుగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..ఇప్పుడు భారీగా కుప్పకూలుతున్నాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై కఠిన నిర్ణయం నేపథ్యంలో డాలర్ బలపడింది. దీంతో బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గి..డాలర్ కొనుగోలు భారీగా పెరిగిపోయింది. దేశీయంగా గోల్డ్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజూ తగ్గుముఖం పట్టాయి.
మార్చి 21న భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాముల ధర రూ.1,48,900గా నిలిచింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా మునుపటి రోజు భారీగా పతనమయ్యి 10గ్రాముల ధర రూ.1,36,540కి చేరింది.
మొన్నటి వరకు బంగారంతో పోటీ పడిన వెండి ధరలు కూడా ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టాయి. భారత్లో నేడు వెండి ధరలు గ్రాముకు రూ.259 ఉండగా..కిలో వెండి ధర రూ.2,59,900 వద్దకు చేరింది.
(గమనిక: ఇందులో పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు నేడు అనగా మార్చి 21న ఉదయం 8 గంటలలోపు అందిన సమాచారం మేరకు మాత్రమే పొందుపరిచాము. ఈ ధరలు రోజు మొత్తంలో ఎప్పుడైన మారవచ్చు.)