Gold Price Today: రూపాయి బలపడింది.. బంగారం చల్లబడింది.. భారీగా తగ్గిన ధరలు.. డిసెంబర్ 20వ తేదీ శనివారం బంగారం-వెండి ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today: బంగారం-వెండి ధరలు చల్లబడ్డాయి. గత రెండు మూడు రోజులు పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. మరి దేశంలోని ప్రధాన నగరాలతో పాటు హైదరాబాద్ లో ప్రస్తుతం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
Gold Price Today: ఇటీవలి రోజులుగా కొనసాగిన బంగారం, వెండి ధరల ర్యాలీకి తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. వరుసగా రెండు మూడు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఇప్పుడు స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల పరిణామాలు, డాలర్ కదలికలు, ఇన్వెస్టర్ల వ్యూహాల్లో మార్పులు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం మార్కెట్ అంచనాల కంటే తక్కువగా నమోదవడంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై అంచనాలు బలపడ్డాయి. సాధారణంగా ఈ పరిణామం బంగారం, వెండి ధరలకు మద్దతుగా నిలుస్తుంది. అయితే.. అదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్ స్వల్పంగా బలపడటం వల్ల పసిడి, వెండి ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడింది. ఫలితంగా ఇటీవల జరిగిన ర్యాలీకి తాత్కాలిక విరామం ఏర్పడిందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ సమాచారం.. ప్రకారం, శనివారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,34,170గా నమోదైంది. ఇది నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే సుమారు రూ.680 తగ్గుదల. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా దాదాపు రూ.620 తగ్గి రూ.1,22,990కు చేరింది. వెండి ధరల్లోనూ తగ్గుదల కనిపించింది. కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.3,000 మేర పడిపోయి రూ.2,08,900గా ఉంది.
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాబోయే హాలిడే సీజన్.. సంవత్సరాంతానికి దగ్గరవడం, అలాగే డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగుతున్నారు. దీని వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు కొంత నెమ్మదించినట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా నియంత్రణలోనే ఉండటం వల్ల వచ్చే ఏడాదిలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా. అందుకే ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ధరల తగ్గుదల దీర్ఘకాలిక పతనం కాదని, కేవలం స్వల్పకాలిక దిద్దుబాటుగా మాత్రమే చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వాస్తవానికి.. బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ స్థాయికి చాలా దగ్గరగానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. గడచిన వారం రోజులుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇటీవల 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గించిన తర్వాత డాలర్ విలువ బలహీనపడింది. డాలర్ విలువ తగ్గిన ప్రతిసారీ బంగారం ధరలు పెరగడం సాధారణ ధోరణిగా కనిపిస్తోంది.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ విడుదల చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు, వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టే ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బాండ్ల నుంచి బయటకు తీసి, సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంలోకి మళ్లిస్తారు. ఈ డిమాండ్ పెరగడం వల్లే బంగారం ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, దాని ధరలు కూడా గత కొన్ని నెలలుగా బలంగా పెరుగుతున్నాయి. ఒక కిలో వెండి ధర ఇప్పటికే రెండు లక్షల రూపాయల స్థాయిని దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండికి పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక డిమాండ్. ముఖ్యంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో వెండి వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. సోలార్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో కీలకమైన సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండి విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ప్రపంచ దేశాలు పునరుత్పాదక శక్తిపై దృష్టి పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, సోలార్ ప్యానెల్స్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దాంతో పాటు వెండి డిమాండ్ కూడా పెరిగి, ధరలు ఎగసిపడుతున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి ధరల్లో కనిపిస్తున్న తగ్గుదల తాత్కాలికమేనని, దీర్ఘకాలంలో ఈ విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ కొనసాగుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.