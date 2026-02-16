English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: గోల్డ్ కొనేవారికి మళ్ళీ శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..!

Gold Rate Today: గోల్డ్ కొనేవారికి మళ్ళీ శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..!

Gold Rate Today in Hyderabad 

ఇవాళ బంగారం కొనాలనుకునే వారికి కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త వచ్చింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం రేటు, ఇవాళ మాత్రం కాస్త దిగివచ్చింది. దీని వల్ల సాధారణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా వివాహాలు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /5

ఇవాళ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,310 తగ్గింది. దీంతో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర ప్రస్తుతం రూ.1,56,440గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,200 తగ్గి రూ.1,43,400కు చేరింది. సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వాడేది 22 క్యారెట్ల బంగారం కావడంతో, ఈ తగ్గుదల వినియోగదారులకు మరింత ఉపయోగంగా మారింది.

2 /5

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం కూడా ఒక కారణంగా చెబుతున్నారు. డాలర్ మారకం విలువ, ప్రపంచ మార్కెట్లలో బంగారం ధరల హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల లాభాల బుకింగ్ వంటి అంశాల వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఇటీవల బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగడంతో, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు అమ్మకాలు చేయడం వల్ల ధరలు కాస్త తగ్గినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

3 /5

వెండి విషయానికి వస్తే, ఇవాళ ఎలాంటి మార్పు లేదు. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో కేజీ వెండి ధర రూ.2,80,000గానే కొనసాగుతోంది. గతంలో వెండి ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపించినా, ప్రస్తుతం మాత్రం స్థిరంగా ఉంది. శుభకార్యాల సీజన్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో వెండి ధర కూడా సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులోనే ఉండటం సంతోషకర విషయం.

4 /5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. స్థానిక పన్నులు, డిమాండ్, రవాణా ఖర్చులు వంటి కారణాల వల్ల ఈ తేడాలు వస్తాయి. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక మార్కెట్ రేటును ఒకసారి తెలుసుకోవడం మంచిది.  

5 /5

ఇవాళ బంగారం ధరలు తగ్గడం వల్ల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉంటాయన్నది మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అవసరం ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చని వ్యాపార వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

Next Gallery

Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!