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Gold Price Today: భారీగా తగ్గిన ధరలు.. బంగారంపై రూ.3 వేలు.. వెండి రూ.14 వేలు డౌన్!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:07 PM IST

Gold Price Today News: బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే వారికి పండగ లాంటి వార్త. మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా కుప్పకూలాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ గట్టిగా నడుస్తున్న ఈ సమయంలో ధరలు ఏ రేంజ్ లో దిగిరావడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరట కలిగిస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా మారిన పరిణామాల వల్ల ఈ వారంలో కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే బంగారం ఏకంగా రూ.3,380 రూపాయల పడిపోగా.. వెండి ధర దాదాపు రూ.14,000 మేర పతనమైంది. 

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ధరలు తగ్గటానికి కారణం..

ఈ వారంలో జరగనున్న అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య కీలక శాంతి ఒప్పందం.. ఇప్పుడు మార్కెట్ పై సానుకూల ప్రభావం చూపింది. అలాగే అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ (యూఎస్ ఫెడ్) వడ్డీ రేటులో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా స్థిరంగా ఉంచుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో బంగారం ధరలు దిగొచ్చాయి. 

Gold Rate Fall2/5

భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి..

ఈ వారం ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ బంగారం భారీగా తగ్గుముఖం పట్టింది. జూన్ 14వ తేదీన 24 క్యారెట్ల విలువైన 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,50,910 వద్ద ప్రారంభమైంది. జూన్ 15, 16వ తేదీల్లో ఒకసారిగా పెరిగి రూ.1,53,000 మార్క్‌ను దాటింది. 

Silver Price Today3/5

భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి..

జూన్ 17న గరిష్ట స్థాయి నుంచి తగ్గుతూ రూ.1,53,000 వద్దకు ముగిసింది. శుక్రవారం అనగా జూన్ 19వ తేదీన ఏకంగా రూ.1,47,530 బంగారు ధర పడిపోయింది. మొత్తంగా చూస్తే ఈ ఐదు రోజుల్లోనే తులం బంగారంపై రూ.3,380 మేర ధర తగ్గింది. 

Gold Price Drop4/5

కిలో వెండిపై భారీ ఊరట..

బంగారంతో పాటుగా వెండి ధరలు కూడా భారీగా పతనమయ్యాయి. ఈ వారం ప్రారంభంలో కేజీ వెండి ధర రూ.2,47,650 ఉండగా.. శుక్రవారం అనగా జూన్ 19 నాటికి అది రూ.2,33,820 రూపాయలకు పడిపోయింది. అంటే గతవారం రోజులుగా కేజీ వెండిపై ఏకంగా రూ.13,830 రూపాయలు తగ్గింపు జరిగింది.

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భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి..

భారీగా ధరలో పతనమైన తర్వాత ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి నిన్నటితో పోలిస్తే కేవలం 200 రూపాయలు మాత్రమే పెరుగుదల కనిపించింది. మరోవైపు వెండి ధరల్లో కూడా నిన్నటితో పోలిస్తే మార్పులు లేదు.

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