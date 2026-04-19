Gold Price Today: బంగారం బుడగ పగిలింది..రూ.50 వేలు తక్కువకు బంగారం..గోల్డ్ ధరల్లో పెనుభూకంపం!

Gold Price Drop Today: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. నేటి బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో జరిగిన మార్పుల కారణంగా భారత్‌లో గోల్డ్ రేట్స్ దిగొచ్చాయి. యుద్ధం విరామం నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు భారీగా పడిపోయే స్థితికి వచ్చాయి. దీంతో ఈ వార్త సామాన్యులకు భారీగా ఊరటను కలిగిస్తుంది. అక్షయ తృతీయ కారణంగా ఇప్పుడు సామాన్యులు బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. నేటి బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో జరిగిన మార్పుల కారణంగా భారత్‌లో గోల్డ్ రేట్స్ దిగొచ్చాయి. ఆజ్ తక్ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రకారం.. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర గరిష్టస్థాయి నుంచి సుమారు రూ.50,000 వరకు తగ్గుదలకు వచ్చింది. గతంలో రికార్డు ధరకు చేరిన గోల్డ్ రేట్.. ఇప్పుడు దిగి రావడం విశేషంగా మారింది. బంగారం రేటు భారీగా తగ్గిరావడంతో ఇప్పుడు అక్షయ తృతీయ కారణంగా బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. 

గత వారంలో బంగారం, వెండి ధరలతో పోలిస్తే 5 రోజుల భారీగా పెరిగిన ధరల తర్వాత తాజాగా MCXలో బంగారం ధర దాని ఆల్-టైమ్ హై కంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 48,000 కంటే తగ్గుదల కనిపించింది. అదే విధంగా వెండి ధర ఆల్-టైమ్ కంటే రూ.1.81 లక్షల కంటే తక్కువకు చేరినట్లు తెలుస్తోంది. గత 5 రోజుల ట్రేడింగ్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.14,000 తగ్గింది.

వారం రోజులుగా ధరలు పెరుగుతున్నా.. వెండి ధరలు దాని గరిష్ట స్థాయితో పోలిస్తే భారీగా పడిపోతున్నాయి. నిజానికి జనవరిలో MCXలో వెండి ఫ్యూచర్స్ తొలిసారిగా రూ.4 లక్షలను దాటగా.. కిలోకు రూ.4,39,337 వద్ద జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఈ స్థాయికి చేరుకున్నప్పటి నుండి.. అక్కడి నుంచి తగ్గుతూ కిలోకు రూ.1,81,258 తక్కువకే అమ్ముడవుతోంది.

వెండి మాదిరిగానే జనవరిలో బంగారం ధరలు కూడా భారీగా పెరిగి.. 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.2 లక్షల పైకి ఎగబాకింది. MCX ఎక్స్ఛేంజ్‌లో బంగారం జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయి 10 గ్రాములకు రూ.2,02,984గా అమ్మకాలు జరిగియి. అయితే ఈ ధరతో ప్రస్తుతం మార్కెట్లలో అమ్మకాలను పోల్చి చూస్తే.. బంగారం ధర రూ.49 వేలకు పైగా తక్కువగా అమ్ముడవుతోంది.

హైదరాబాద్ గోల్డ్ మార్కెట్‌లో పరిశీలిస్తే.. ఏప్రిల్ 19న 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,780 ఉండగా.. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,800 వద్ద కొనసాగుతోంది.

