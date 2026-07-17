Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Price Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. భారీ పతనం దిశగా గోల్డ్..ఎందుకంటే?

Gold Price Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. భారీ పతనం దిశగా గోల్డ్..ఎందుకంటే?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:32 PM IST

Gold Price Drop News: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరుగుతోన్న కీలక పరిణామాలు బంగారం ప్రియులను పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తీశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల భగ్గుమనడం, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు గోల్డ్ మార్కెట్‌ను భారీ పతనంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి, మార్కెట్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Gold Price Today1/6

6 వారాల కనిష్ఠానికి పసిడి..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ వారం బంగారం ధరలు ఏకంగా 3.2 శాతం మేర పడిపోయాయి. జూన్ 1 తర్వాత ఒకే వారంలో ఈ స్థాయి నష్టాలను నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి. శుక్రవారం నాటికి స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 0.5 శాతం స్వల్పంగా కోలుకుని 3,988.20 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైనప్పటికీ, అంతకుముందు సెషన్లలో ఇది జూలై 1 తర్వాత అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. అటు అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా పెద్దగా మార్పు లేకుండా 3,992 డాలర్ల వద్దే కొనసాగుతోంది.

Gold Silver Price2/6

ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలు..

గత నెలలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం దెబ్బతినడంతో హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరాకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. దీనికి తోడు రెడ్ సీ ఎగుమతులను అడ్డుకోవాలని హౌతీలకు ఇరాన్ సూచించినట్లు వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ వారం చమురు ధరలు ఏకంగా 12 శాతం పెరిగాయి. అమెరికాలో జూన్ నెల ద్రవ్యోల్బణ (CPI, PPI) గణాంకాలు కొంత తగ్గినప్పటికీ, చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ఇన్‌ఫ్లేషన్ మళ్లీ తీవ్రరూపం దాల్చుతుందనే ఆందోళనలు రేకెత్తాయి.

Gold Price Drop3/6

ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలు..

ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు బలపడ్డాయి. డల్లాస్ ఫెడ్ అధ్యక్షురాలు లోరీ లోగాన్, ఫెడ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్, వైస్ చైర్మన్ ఫిలిప్ జెఫర్సన్ వంటి కీలక అధికారులు వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు. సీఎంఈ ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ ప్రకారం, డిసెంబర్‌లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం 73 శాతంగా ఉంది.

gold price today india4/6

సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి. ఇన్వెస్టర్లు మెరుగైన రాబడి ఇచ్చే ఇతర బాండ్లు, ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపడం వల్ల బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

gold rate today andhra pradesh5/6

ఇతర లోహాల పరిస్థితి కూడా అంతే..

బంగారంతో పాటు మిగిలిన విలువైన లోహాలు కూడా ఈ వారం నష్టాల బాటపట్టాయి. వెండిపై 0.5 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 55.22 డాలర్లకు చేరింది. అలాగే ప్లాటినం కూడా 0.7 శాతం పతనమై 1,605.62 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పల్లాడియం కూడా 0.4 శాతం క్షీణించి 1,244.86 డాలర్లకు చేరుకుంది.

gold rate today telangana6/6

మధ్యప్రాచ్య భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలతో పాటు అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిర్ణయాల ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా బంగారం ధరలలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

TAGS:
Gold Price Today
Gold Rate Today
Gold Silver Price
gold price drop
Gold price today India
gold rate today andhra pradesh
gold rate today telangana
gold market latest news
Gold price forecast 2026
gold investment tips india

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..
Mahanandi17 min ago
2
Google Pixel 1117 min ago
3
Camon 50 Ultra40 min ago
4
RAW NTR Sai Roop41 min ago
5
Suryapet55 min ago