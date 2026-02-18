English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: అబ్బా సాయిరాం..! భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ బుధవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!

Today Gold Rate: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్. బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. దీంతో గోల్డ్ కొనే వారికి ఇదే మంచి సమయం అంటున్నారు నిపుణులు. త్వరలో పెళ్లిళ్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి దేశంలో మరోసారి భారీగా బంగారం ధరలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే గత నెల రోజులతో పోలిస్తే బంగారం ధరలు కాస్త శాంతించాయి. దీంతో మరోసారి గోల్డ్ షాపులకు ప్రజలు వెళ్తున్నారు. మరి, ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ, బుధవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ, బుధవారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,52,100 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,39,425 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,075 పలుకుతోంది.   

2 /5

బంగారం ధర నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు భారీగా తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ఈ వారం బంగారం ధర దాదాపు 4.27 శాతం తగ్గింది. ఈ నెల 11వ తేదీన 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 158,890 పలికింది. అక్కడి నుంచి బంగారం ధర దాదాపు 6000 రూపాయలు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు.  

3 /5

బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు తగ్గడమే కారణంగా చెప్పవచ్చు. గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ సుమారు 3% పడిపోయి ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,889 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. గతంలో ఇది 5000 డాలర్ల ఎగువన ఉంది. అమెరికా డాలర్ బలపడటం. బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.    

4 /5

ఇక బంగారం ధర తగ్గడం వల్ల ముఖ్యంగా దేశీయ మార్కెట్లో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి కాస్త ఊరట కలిగిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా బంగారం ధరలు గడచిన ఏడాది కాలంగా గమనించినట్లయితే దాదాపు 80% వరకు పెరిగినట్లు చూడవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం వచ్చింది కేవలం స్వల్ప తగ్గింపు మాత్రమే. అయినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం పెళ్లిల సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  

5 /5

బంగారం ధర భవిష్యత్తులో పెరుగుతుందా లేక తగ్గుతుందా అనే సందేహం కూడా చాలామందిలో కలుగుతోంది. అయితే బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో పెరగడం లేక తగ్గడం అనేది జియో పొలిటికల్ అంశాల పైనే ఆధారపడి ఉంటాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు డాలర్ విలువ కూడా బంగారం ధరను నిర్ణయిస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.  

