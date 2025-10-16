English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలపై బిగ్ బిగ్ అప్ డేట్.. అక్టోబర్ 17 నుంచి మారనున్న రూల్స్.. ఏం జరగనుందంటే?

Gold Rate: అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. బంగారం ఔన్సుకు $4,230, వెండి $53.50 దాటాయి. అమెరికా- చైనా ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ బలహీనత కారణంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడులవైపు మొగ్గుతున్నారు. ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్‌పై 2శాతం అదనపు మార్జిన్ విధించింది. ఇది అక్టోబర్ 17 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. 
Gold Rate: బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం ఉత్సాహం నెలకొంది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో పాటు, అక్టోబర్ 17 నుంచి భారత మార్కెట్‌లో కూడా కొన్ని కొత్త నియమాలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ పరిణామాలు పెట్టుబడిదారులు, జ్యువెలరీ వ్యాపారులు, అలాగే సాధారణ వినియోగదారులందరినీ ప్రభావితం చేయనున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,230కి చేరింది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక స్థాయి. ఈ పెరుగుదల వెనుక పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డాలర్ ఇండెక్స్ బలహీనత, అలాగే అమెరికా-చైనా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత ఆస్తులవైపు మళ్లించాయి. బంగారం ఎప్పుడూ రిస్క్ లేని పెట్టుబడిగా భావించబడుతుంది కాబట్టి, ఈ పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు విపరీతంగా పెరిగాయి.

అదే సమయంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చన్న సూచన కూడా ఈ ర్యాలీకి బలాన్నిచ్చింది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. దీని ప్రభావం త్వరలోనే భారత మార్కెట్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపించవచ్చు. భారత మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.1,72,000 దాటే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి కూడా ఈసారి చరిత్ర సృష్టించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు రూ. 53.50 దాటింది. ఇది గత దశాబ్దంలో అత్యధిక స్థాయి. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, సౌరశక్తి రంగాల నుండి పెరుగుతున్న డిమాండ్ వెండి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం. ప్రస్తుతం సరఫరా తక్కువగా ఉండడం, అలాగే పెట్టుబడిదారుల భారీ కొనుగోళ్లు ఈ ర్యాలీని మరింత వేగవంతం చేశాయి.

ధరలలో ఈ స్థాయి పెరుగుదల, అధిక అస్థిరత దృష్ట్యా, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులపై అదనంగా 2శాతం మార్జిన్ విధించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది అక్టోబర్ 17, 2025 నుండి అమల్లోకి రానుంది. అంటే ఇకపై వెండి ఫ్యూచర్స్‌లో ట్రేడింగ్ చేయాలంటే వ్యాపారులు కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో మార్జిన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం మార్కెట్‌లో ఊహాజనిత (speculative) కార్యకలాపాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా తీసుకున్నట్లు MCX స్పష్టం చేసింది.

నిపుణుల సూచన ప్రకారం, ప్రస్తుతం బంగారం ధరల పెరుగుదల దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు లాభదాయకంగా మారవచ్చు. అయితే వెండి ధరల విషయంలో స్వల్పకాలిక దృష్టికోణంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రస్తుత వేగవంతమైన పెరుగుదల తర్వాత, తాత్కాలిక సవరణలు (price corrections) రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

మొత్తం మీద, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పెరుగుతున్న ఉత్కంఠ, అమెరికా-చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ బలహీనత ఇవన్నీ కలిపి బంగారం, వెండి ధరలను ఆకాశానికెత్తాయి. అయితే రానున్న  రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో  ఈ ప్రభావం భారత్‌లో కూడా తక్షణం కనిపించబోతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

