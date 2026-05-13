Gold Price Today: భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు..ఒకే రోజులో రూ.13,910 పెరిగిన గోల్డ్ రేట్..ఆకాశాన్ని తాకిన వెండి!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 13, 2026, 10:41 AM IST|Updated: May 13, 2026, 10:41 AM IST

Gold Price Hike Today: కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతిపై సుంకాన్ని పెంచిన క్రమంలో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. మే 13న భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. దేశంలోని అనేక నగరాల్లో 24K బంగారం గ్రాముకు సుమారు రూ.16,789 వద్ద ఉండగా.. వెండి కిలోగ్రాముకు రూ.3,30,000 లక్షలకు పైగా ట్రేడ్ అవుతోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతిపై సుంకాన్ని పెంచిన క్రమంలో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. మే 13న భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. దేశంలోని అనేక నగరాల్లో 24K బంగారం గ్రాముకు సుమారు రూ.16,789 వద్ద ఉండగా.. వెండి కిలోగ్రాముకు రూ.3,30,000 లక్షలకు పైగా ట్రేడ్ అవుతోంది.

24-క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.16,789గా ఉండగా, 22-క్యారెట్ల, 18-క్యారెట్ల బంగారం వరుసగా గ్రాముకు రూ.15,390 మరియు రూ.12,592 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. అయితే దేశీయ మార్కెట్ అంతటా వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈ లోహం గ్రాముకు రూ.330 ఉండగా.. కిలో వెండి రూ.3,30,000 వద్ద అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి.

భారత దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు అమాంతం పెరగాడినికి వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల పోకడలు.. అమెరికన్ డాలర్‌లో హెచ్చుతగ్గులు సహా బంగారం, వెండికి ప్రపంచంలో భారీగా పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా ఈ మార్పులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

దీనికి తోడుగా తాజాగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. బంగారం ఏడాది పాటు కొనుగోలు చేయోద్దని సూచించారు. అదే విధంగా ఇంధన ఖర్చు తగ్గించుకోవాలని తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతి సుంకంపై ఉన్న 5 శాతాన్ని కాస్త 10 శాతం పెంచేసింది. 

ఈ కారణం చేత భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. ఆర్థిక అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణం లేదా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కాలంలో.. పెట్టుబడిదారులు విలువైన లోహాలను సురక్షిత ఆస్తులుగా భావించి వాటి వైపు మొగ్గు చూపినప్పుడు ధరలు తరచుగా పెరగడం గమనార్హం. అదే విధంగా మన దేశంలో పండుగలు పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో పెరిగే డిమాండ్ రిటైల్ మార్కెట్లపై ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

