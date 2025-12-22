Gold Price Today: కుప్పకూలుతున్న ధరలు.. డిసెంబర్ 22వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today: ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉండదంటున్నాయి మార్కెట్ వర్గాలు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా హాలిడే సీజన్ ప్రారంభం అవ్వడంతో.. ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు కొంతమేర మందకోడిగా సాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు తాత్కాలికంగా దిద్దుబాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు. అయితే దీన్ని దీర్ఘకాలిక పతనంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది బంగారం, వెండి ధరలు ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలను తాకాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ కదలికలు, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. వచ్చే ఏడాదిలో కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం మాత్రం క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం సెలవుల కారణంగా ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ తగ్గడంతో ధరల్లో స్వల్ప సవరణ రావొచ్చని చెబుతున్నారు.
భారత మార్కెట్లో ఇప్పటికే పసిడి, వెండి ధరలు సరికొత్త గరిష్ఠాలను నమోదు చేశాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ గణాంకాల ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,34,170 వద్ద ఉంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,22,990గా నమోదైంది. ఇక ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2,13,000 నుంచి రూ. 2,13,900 మధ్య స్థాయిలో కొనసాగుతోంది.
బుధవారం నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ మరింత నెమ్మదించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఇదే సమయంలో ఎమ్సీఎక్స్లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు గతంలో 0.43 శాతం పెరిగి రూ. 1,35,530 ఆల్టైమ్ హైను తాకాయి. డాలర్ బలహీనత, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై అంచనాలు పెరగడం వంటి అంశాలు బంగారానికి డిమాండ్ను పెంచాయి.
గత వారం పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే, బంగారంతో పోలిస్తే వెండి మదుపర్లకు భారీ లాభాలు అందించింది. వారం వ్యవధిలోనే వెండి ధర ఏకంగా 8 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరగడం గమనార్హం. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, సరఫరా లోపాలు, పరిశ్రమల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్ వెండి ధరలను పైకి నడిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఔన్స్ వెండి ధర 67.55 డాలర్ల వద్ద రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 24 క్యారెట్ ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 4,365 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
డిసెంబర్ 22వ తేదీ సోమవారం నాటికి దేశీయంగా బంగారం ధరలు ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి కొంత వెనక్కి వచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం దీనికి ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు బంగారం ధరపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది.
గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధర దాదాపు ప్రతిరోజూ కొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తూ దూసుకుపోయింది. అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ స్వల్ప తగ్గుదల సహజమైన మార్కెట్ సవరణగా భావించాల్సి ఉంటుందని వారు అంటున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, అంటే 2025 జనవరి మొదట్లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 70 వేల స్థాయిలో ఉండగా, ఇప్పుడు అది రెట్టింపుకు చేరువలోకి రావడం విశేషం.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ధరలు చరిత్రలోనే తొలిసారిగా రెండు లక్షల రూపాయల మార్క్ను దాటాయి. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2.10 లక్షలకుపైగా పలుకుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండస్ట్రియల్ అవసరాలు పెరగడం, ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ రంగాల నుంచి డిమాండ్ అధికంగా ఉండటం వల్ల వెండి ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంతో పోలిస్తే వెండి ధరలు కూడా రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడంతో పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కూడా అదే రేంజ్లో పెరుగుతోంది. బంగారం, వెండి రెండూ మళ్లీ దీర్ఘకాలికంగా బలమైన ఆస్తులుగానే కొనసాగుతాయన్న అభిప్రాయం మార్కెట్ వర్గాల్లో స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది.