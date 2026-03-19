Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర..ఒక్కరోజే రూ.5,510 పతనం..షాపులకు క్యూ కట్టిన జనం!

Gold Price Today: బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజు పతనమయ్యాయి. నేడు అనగా మార్చి 19వ తేదీన బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఈరోజు ఉదయం తగ్గిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భారీగా కుదలేలయ్యాయి. అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ.551 తగ్గి రూ.15,191కి చేరగా.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.5,510 తగ్గి రూ.1,51,910కి పరిమితమైంది.
అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ.505 కుదేలయ్యి రూ.13,925కి పరిమితమవ్వగా.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.5,050 పతనమయ్యి.. రూ.1,39,250కి చేరింది.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఓ ఔన్స్ ధర 4836 అమెరికన్ డాలర్లు పలుకుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా వెండి ధరలు గ్రాముకు రూ.10 తగ్గి రూ.265 ఉండగా.. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుత మార్కెట్లో రూ.2,65,000కి చేరింది.
సురక్షిత పెట్టుబడిగా డాలర్ను ఎంచుకోవడం సహా, ఇన్వెస్టర్ల లాభాల స్వీకరణ, డాలర్ బాండ్ల వైపు మళ్లడమే పసిడి ధరల తగ్గుదలకు కారణమని తెలుస్తోంది.