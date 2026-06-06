/Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు..రూ.3,000 తగ్గిన గోల్డ్ రేట్..10గ్రా. ఎంతంటే?

Gold Price Today News: బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. జూన్ 6వ తేదీన గోల్డ్ రేట్పై ఒకే రోజు రూ.3,000 ధర తగ్గింది. అయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధర మార్కెట్లో ఎంతకి విక్రయిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.
పశ్చిమాసియా ఇంకా యుద్ధ మేఘాలు వీడని వేళ నిన్నటి రోజు వరకు భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర.. ఉన్నట్టుండి భారీగా కుప్పకూలిపోయింది. తాజాగా జూన్ 6వ తేదీన బంగారం ధర భారీగా తగ్గిపోయింది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతిపై సుంకాన్ని పెంచినా.. బంగారం, వెండి కొనుగోలు తగ్గకపోవడం గమనార్హం. అయితే నేడు భారత్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
24-క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.3,000 పతనమయ్యి.. రూ.1,52,730 కి చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం కూడా రూ.2,750 ధర తగ్గి ఇప్పుడు రూ.1,40,000కు చేరింది. బంగారంలోని 18 క్యారెట్ల రకానికి సంబంధించి 10 గ్రాముల బంగారం రూ.2,250 తగ్గిపోయి.. రూ.1,14,550 కి పతనమైంది.
అయితే దేశీయ మార్కెట్ అంతటా వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉన్నాయి. గ్రాము వెండి ప్రస్తుతం రూ.270 కి విక్రయిస్తండగా.. కిలో వెండిపై రూ.10,000 తగ్గి నేడు కిలో వెండి ధర రూ.2,90,000 వద్ద అమ్మకం జరుగుతుంది.
అయితే బంగారం, వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల పోకడలతో పాటు బంగారం, వెండి ధరలు ఆధారపడి ఉంటాయి. యుద్ధ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం, అమెరికన్ డాలర్ విలువలో హెచ్చుతగ్గులు వంటి వాటి కారణంగా ప్రపంచం మొత్తం బంగారం ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం జూన్ 6, 2026 నాడు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు సేకరించింది. ఈ ధరల్లో ఎప్పుడైనా మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి సరైన ధరలను తెలుసుకునేందుకు సంబంధిత నమ్మకమైన వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు.)