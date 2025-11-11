English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today In India: తులంపై రూ. 9వేలు తగ్గింపు.. నవంబర్ 11వ తేదీ మంగళవారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today In India: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం,  వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి.  వరుసగా రెండవ రోజు బంగారం పెరిగింది. వెండి కూడా వరుసగా రెండవ రోజు మెరిసింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి మధ్య, సురక్షిత స్వర్గధామ ఆస్తులుగా బంగారం, వెండికి డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. కొంతకాలం క్రితం ఈ ధరల పతనాన్ని పెట్టుబడిదారులు అవకాశంగా ఉపయోగించుకున్నారు. దీని కారణంగా బంగారం,  వెండి ధరలు నేడు వరుసగా రెండవ రోజు స్వల్పంగా పెరిగాయి. రాజధాని ఢిల్లీలో, 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాములకు రూ. 10,  22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా రూ. 10 పెరిగాయి.   

రెండు రోజుల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర పది గ్రాములకు రూ. 1810,  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర పది గ్రాములకు రూ. 1660 పెరిగింది. ఇప్పుడు వెండి గురించి చెప్పాలంటే, ఢిల్లీలో వరుసగా రెండవ రోజు ఒక కిలో వెండి ధర పెరిగింది. మూడు రోజుల పాటు స్థిరత్వం తర్వాత, రెండు రోజుల్లో ఒక కిలో వెండి రూ. 4600 పెరిగింది.

వెండి ధరలు చూస్తే..  ఢిల్లీలో వరుసగా రెండు రోజుల్లో కిలోకు రూ. 4600 పెరిగింది. వెండి మూడు రోజులుగా స్థిరంగా ఉంది.  నేడు నవంబర్ 11న ఢిల్లీలో వెండి కిలోకు రూ. 1,57,100కి అమ్ముడవుతోంది. నేడు దాని ధర కిలోకు రూ. 100 పెరిగింది. ఇతర ముఖ్యమైన మెట్రోల గురించి చెప్పాలంటే ముంబై, కోల్‌కతా, హైదరాబాద్ లో కూడా అదే ధరకు అమ్ముడవుతోంది.  కానీ చెన్నైలో, వెండి ధర కిలోకు రూ. 1,69,100 పలుకుతోంది. 

కిట్కో మెటల్స్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు జిమ్ వైకాఫ్ మాట్లాడుతూ..  US స్టాక్‌ల అధిక విలువలు,  AI స్టాక్‌లలో బుడగ కారణంగా, ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో కొంత అస్థిరత బంగారం,  వెండికి సురక్షితమైన ఆస్తులుగా డిమాండ్‌ను పెంచిందని అన్నారు. ఇంకా ఏడాది చివరి నాటికి US ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరో రేటు తగ్గింపు అవకాశం వారికి మద్దతు ఇస్తోంది. తక్కువ రేట్లు సాధారణంగా బంగారం,  వెండి కొనుగోలు ఖర్చును తగ్గిస్తాయి.   

అమెరికాలో పెరుగుతున్న రాజకీయ అనిశ్చితి మధ్య, బంగారం,  వెండికి సురక్షిత పెట్టుబడులుగా డిమాండ్ పెరిగిందని మెహతా ఈక్విటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (కమోడిటీస్) రాహుల్ కలాంత్రి అన్నారు. బంగారం,  వెండి ధరలు తగ్గడంతో పెట్టుబడిదారులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని బంగారం, వెండిని కొనుగోలు చేయడం వల్ల వాటి పునరుద్ధరణకు దారితీసింది. న్యూయార్క్ నగర మేయర్ ఎన్నికల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పార్టీ ఓటమి రాబోయే మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు ఆందోళనలను రేకెత్తించింది.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

