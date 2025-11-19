English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. నవంబర్ 19వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: నేటి నవంబర్ 19వ తేదీ బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,26,860 గా నమోదైంది, అలాగే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ధర రూ. 1,13,750 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,58,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం రేట్లు కొద్దిగా పెరగడం కనిపిస్తోంది. దేశీయంగా మార్కెట్‌లో నెలకొన్న అనిశ్చితి పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగాలు ఈ పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణుల అభిప్రాయం.
అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. విదేశీ మార్కెట్లలో, ముఖ్యంగా అమెరికా బంగారం ఫ్యూచర్స్‌లో ధరలు గడచిన కొన్ని రోజులుగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక్క ఔన్స్ బంగారం ధర 4,200 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 4,050 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణంగా అమెరికా డాలర్ విలువ పెరగడంను విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.  

డాలర్ విలువ పెరిగితే బంగారం ధరలు తగ్గడం సహజమే. ఈ రెండు ఆస్తులు సాధారణంగా పరస్పరం విరుద్ధ దిశల్లో కదులుతాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను తగ్గిస్తే పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గుచూపుతారు.  దీంతో ధరలు పెరుగుతాయి. 

కానీ వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉన్నా లేదా పెరిగినా, ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడి ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. దాంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి డాలర్–బాండ్ల వైపు మళ్లడం ప్రారంభిస్తారు. ఈ పరిస్థితులే ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నాయి.  

దేశీయంగా బంగారం ధరలు కొద్దిగా తగ్గిన సమయంలో పెళ్లి సీజన్ రావడం వల్ల ఆభరణాల కొనుగోలు మీద మంచి ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు కాకుండా, తక్కువ బరువుతో ఆకర్షణీయంగా ఉండే లైట్‌వెయిట్ డిజైన్లకు వినియోగదారుల ఆదరణ పెరిగింది. అదే సమయంలో వెండి ధరలో మాత్రం నిన్నటితో పోల్చితే స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తోంది.

మొత్తం మీద, బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, డాలర్ విలువ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలు, దేశీయ డిమాండ్ ఆధారంగా మార్పులను చూపుతున్నాయి.

