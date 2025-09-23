English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: పండగ ముందు పసిడి పరుగులు..సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.!!

Today Gold Rate In Hyderabad: సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు ఎప్పటిలాగే కొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్లుతోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి  భారంగా మారింది. నేడు సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. గత కొద్ది నెలలుగా అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా  బంగారం ధరలను మరింత ఎగబాకేలా చేశాయి. పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడంతో డిమాండ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. దీనితో పాటు రూపాయి విలువ డాలర్‌తో పోలిస్తే క్రమంగా క్షీణించడం కూడా పసిడి ధరల పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

సెప్టెంబర్ 23న నమోదైన రేట్లను పరిశీలిస్తే, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,13,080కి చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,03,660గా ఉంది. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,13,230 పలికితే, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,03,810కు చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో కూడా ఈ ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అంటే, పెద్ద నగరాల్లో పసిడి ధరలు దాదాపు సమానంగానే ఉన్నట్లు గమనించవచ్చు.

ఇక వెండి ధరలు కూడా తగ్గకుండా పెరుగుతున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే కిలో వెండి రూ.100 మేర పెరిగి మరింత భారంగా మారింది. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గర పడుతుండటంతో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద భారం అవుతోంది. అయినప్పటికీ, పెట్టుబడి దారుల దృష్టిలో ఈ ధరలు లాభదాయకంగానే మారుతున్నాయి.

బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలపై ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టమైన విశ్లేషణ ఇచ్చారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితులు, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎదురవుతున్న ఒడిదుడుకులు కలిసి పెట్టుబడిదారులను స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బంగారంపైనే నమ్మకం ఉంచేలా చేశాయి.

సెంట్రల్ బ్యాంకులు కూడా భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుదల ఇవన్నీ పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రూపాయి విలువ బలహీన పడుతుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం మరింత ఖరీదైనదిగా మారుతోంది. 

దీంతో దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు మరింతగా పెరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ధరలు తగ్గే అవకాశముందా అన్న ప్రశ్నకు నిపుణులు  డాలర్ బలపడితే, జియో పొలిటికల్ టెన్షన్లు సద్దుమణిగితే తగ్గుదల కనిపించవచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయిలో బంగారం ధరలు సాధారణ ప్రజలకు భారమైపోయినా, పెట్టుబడిదారులకే ఎక్కువ లాభం ఇస్తున్నాయి. దాంతో, చాలామంది దీన్ని ‘సురక్షిత పెట్టుబడి’గా భావించి కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నారు. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ రానున్న దృష్ట్యా ధరలు ఇంకా ఎలా మారతాయన్నదే ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Gold Price India Gold Price Hyderabad Gold Price Today in Telugu Silver Rate Update Gold Price September 23 Gold vs dollar Gold Market Updates

