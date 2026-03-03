English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!


Silver Rate Today: మార్చి 3, మంగళవారం దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,87,805 వద్ద కొనసాగుతోంది. గతరోజుతో పోలిస్తే ఇది స్పష్టమైన పెరుగుదలగా చెప్పవచ్చు. ఇటీవలి వారాల్లో స్థిరంగా కదులుతున్న వెండి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ రికార్డు స్థాయిల వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. 
ఈ ఏడాది జనవరి 28న వెండి ధర రూ.4.25 లక్షల వద్ద ఆల్‌టైమ్ గరిష్టాన్ని నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ధరలు ఆ స్థాయికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, దిశ మాత్రం పైవైపే ఉందని సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు విలువైన లోహాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భద్రతా పెట్టుబడులుగా భావించే బంగారం, వెండి వంటి లోహాలపై డిమాండ్ పెరగడం సహజం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర సుమారు 2.3 శాతం ఎగసి ఔన్స్‌కు 96 డాలర్ల సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. దేశీయంగా కూడా అదే ధోరణి కనిపిస్తోంది. Multi Commodity Exchange of India (MCX)లో వెండి ఫ్యూచర్స్ సుమారు 3.6 శాతం లేదా రూ.10,102 పెరిగి రూ.2,85,010 వద్ద చేరాయి.

మార్కెట్ నిపుణులు కూడా ధరలపై ఆశాజనక అంచనాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేడియా అడ్వైజరీ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ కేడియా అభిప్రాయం ప్రకారం, బంగారం, వెండి త్వరలో పాత గరిష్ట స్థాయిలను మళ్లీ పరీక్షించే అవకాశముంది.

మరోవైపు, ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్‌కు చెందిన విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది రూపాయి పరంగా వెంటనే ఆల్‌టైమ్ హై కనిపించకపోయినా, బులియన్ విభాగంలో సానుకూల ధోరణి కొనసాగవచ్చని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు, డాలర్ మారకం విలువలు కూడా వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అదనంగా, సిల్వర్ ETFల ద్వారా పెట్టుబడులు పెరగడం డిమాండ్‌ను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.   

ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను పెంచుతుంది. అలాంటి సమయంలో పెట్టుబడిదారులు భద్రతా ఆస్తుల వైపు మళ్లుతారు. అందువల్ల ముడి చమురు, బంగారం, వెండి ధరలు తరచుగా ఒకే దిశలో కదిలే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ పరిస్థితులు కూడా అదే సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి.

