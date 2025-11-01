Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది. నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. గత వారం పది రోజులుగా పసిడి ధరలు దిగి వస్తున్నాయి. నేడు నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం కూడా బంగారం, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పది గ్రాముల బంగారం ధర 24 క్యారెట్లకు రూ. 1,21,520 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,10, 490కి చేరింది.
దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్ళీ తగ్గాయి. అక్టోబర్ 31 ఉదయం రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.121620 వద్ద ఉండగా నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం బంగారం రూ. 1,21,520 కిది గవచ్చింది. అంటే తులంపై 100రూపాయలు తగ్గింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపు నెమ్మదిగా ఉండటం అమెరికా మరియు చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వల్ల డాలర్ బలోపేతం కావడంతో బంగారం ధరలు తగ్గాయి.
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన కీలక వడ్డీ రేటును 0.25 శాతం తగ్గించింది. కానీ సమీప భవిష్యత్తులో పాలసీ రేట్లను మరింత సడలించే అవకాశం లేదని ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ సూచించారు. అమెరికా ప్రభుత్వ షట్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్త ఆర్థిక డేటా లేకపోవడం దీనికి కారణం.
అమెరికా-చైనా వాణిజ్యం విషయానికొస్తే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై సుంకాలను 10 శాతం తగ్గించారు. ఈ రేటు ఇప్పుడు 57 శాతం నుండి 47 శాతానికి తగ్గింది. వాణిజ్యం, అరుదైన భూమి అంశాలు సహా అనేక కీలక అంశాలపై రెండు దేశాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్పింగ్ దక్షిణ కొరియాలో సమావేశమయ్యారు.
ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 121,620 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 111,490 పలుకుతోంది. అటు ముంబై, చెన్నై , కోల్కతా లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.111340 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.121470గా ఉంది. హైదరాబాద్ తోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లోనే దాదాపుగా ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి.
బంగారం లాగే వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. అక్టోబర్ 31 ఉదయం వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 150,900 కు చేరుకుంది. విదేశీ మార్కెట్లలో, వెండి స్పాట్ ధర 1.21 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $48.14 కు చేరుకుంది.