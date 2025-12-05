English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: గుడ్ న్యూస్.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 5వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎంత తగ్గాయో తెలుసా..?

Gold Price Today:  బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయంటే అది దేశీయ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే డిసెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం అమెరికాలోని ఫ్యూచర్స్ కమోడిటీ మార్కెట్లో తగ్గాయి. ఒక ఔన్స్ పసిడి ధర 4250 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. గడిచిన కొంతకాలంగా గమనిస్తే.. ప్రతిరోజూ పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా తగ్గడం మార్కెట్ నిపుణులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. 
గత రెండు నెలలుగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.  డిసెంబర్ 4 వ తేదీ శుక్రవారం బులియన్ మార్కెట్ అనూహ్యంగా కొత్త మలుపు తీసుకుంది. అమెరికా ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ అనంతరం పసిడి రేట్లు స్వల్పంగా వెనక్కి తగ్గాయి. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గుముఖం పట్టిన సంకేతాలు స్పష్టమయ్యాయి. ఒక ఔన్స్ (సుమారు 31.1 గ్రాములు) బంగారం ధర ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయి నుంచి క్రమంగా తగ్గి, 4218 డాలర్ల పరిధికి చేరుకోవడం మార్కెట్ విశ్లేషకులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది.

గత నెల రోజుల నుంచి బంగారం ప్రతి సెషన్‌లో పెరుగుతూ వచ్చిన దృష్ట్యా, ఈ తగ్గుదలే ధరలు స్థిరీకరణ దశకు చేరుతున్నాయని స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఈ మధ్య కాలంలో పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై ఆశించిన కోతలే అని చెప్పాలి. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే డాలర్ బలహీనపడటం సహజం. కానీ డాలర్ పడిపోతే ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత ఆస్తులపైనే దృష్టి పెడతారు. అందుకే బంగారం డిమాండ్ రికార్డులకు చేరింది.  

అయితే ఇప్పుడు ఫెడ్ నిర్ణయం సమీపిస్తున్న తరుణంలో ధరలు స్వల్పంగా వెనక్కి కదిలాయి. అంటే మార్కెట్ ముందస్తు లాభాలను తీసేసుకుని ఊహాగానాలను జీర్ణించుకుంటున్న దశ అని భావించవచ్చు.

ఈ తగ్గుదల సంకేతాలు అంతర్జాతీయంగా రికార్డ్ అయినా, దేశంలో మాత్రం బంగారం ఇంకా ఆల్‌టైమ్ హై పరిధిలోనే ఉంది. 24 క్యారెట్ ప్యూర్ గోల్డ్ ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.33 లక్షల వద్ద కొనసాగుతుండటం సాధారణ కొనుగోలుదారులకు భారంగా మారింది.  

ఇక వెండి కూడా తగ్గే సూచనలు లేకుండా గరిష్ట స్థాయిలోనే ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం 1 కిలో వెండి ధర రూ. 1.80 లక్షల దాటేసింది. ట్రెండ్ చూస్తే వెండి 2 లక్షల మార్క్ వైపు దూసుకెళ్లే అవకాశమే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

ముందు పరిస్థితి ఏమిటి? ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం వస్తుందాక ధరలు స్వల్ప ఒడిదుడుకుల్లో కదిలే అవకాశం ఉంది. డాలర్ బలహీనత కొనసాగితే బంగారం మళ్ళీ పెరుగుతుంది. జియో–పాలిటికల్ రిస్కులు కొనసాగుతున్నందున ఇన్వెస్టర్లు పసిడి మార్కెట్‌ను వదిలే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.   

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గిన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ..  దీన్ని తాత్కాలిక సవరణగా చూస్తున్నారు. మార్గం సద్దుమణిగిన వెంటనే మళ్లీ పెరుగుదల దిశే ప్రధానంగా ఉండే అవకాశం నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

