  • Gold Price Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..!!

Gold Price Today: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం-వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే.. 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర రూ.1,30,150గా నమోదైంది. అదే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ.1,19,300 వద్ద ట్రేడింగ్ అవుతోంది. వెండి ఒక్క కేజీ ధర రూ.1,95,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
గత వారం వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు స్వల్పంగా తగ్గడం గమనించవచ్చు. అయితే మొత్తం ధరను పరిశీలిస్తే ఇంకా ఆల్ టైమ్ రికార్డు స్థాయికి దగ్గరగానే ఉన్నాయని చెప్పాలి. డాలర్ బలహీనత బంగారం ధరలకు మద్దతు ఇస్తున్న ప్రధాన అంశం.

ఈ వారం జరగబోయే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల ప్రకటన పసిడి రేట్లకు కీలకం కానుంది. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం 25 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గింపు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆ నిర్ణయం నిజమైనట్లయితే బంగారం మళ్లీ భారీ ఎగబాకే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

  అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం రేట్లు ఒత్తిడిని చూపుతున్నాయి. కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ డాటా ప్రకారం ఒక ఔన్స్ (దాదాపు 31.2 గ్రాములు) పసిడి ధర ప్రస్తుతం 4,225 డాలర్ల వద్ద ఉంది. కొద్ది రోజుల కిందట ఇది 4,250 డాలర్లను దాటి ట్రేడయ్యింది.  

ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చర్యలు ఈ సడలింపుకు కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు వివరించారు. దేశీయ రిటైల్ ధరలు అయితే తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ ఇంకా గరిష్ట స్థాయికి చాలా దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి.

22 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములు సుమారు 1.20 లక్షల రూపాయల వద్ద ఉండటం వల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి పరిస్థితి భారంగా మారింది. మరోవైపు వెండి ధరలు వేగంగా పెరిగి ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిని తాకాయి.

పరిశ్రమ అవసరాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో వెండి డిమాండ్ భారీగా పెరగడం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు సమాచారం అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే వెండి ఒక్క కేజీ ధర తిరిగి 2 లక్షల మార్క్‌ను చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

  ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 130,290. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 119,290. ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతా, హైదరాబాద్ లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.119290 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.130140గా ఉంది.  

