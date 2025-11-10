Gold Price Today: బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నయ్.. నవంబర్ 10వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న మహిళలకు గుడ్ న్యూస్. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. నేడు నవంబర్ 10వ తేదీ సోమవారం కూడా బంగారం ధరలు దిగి వచ్చాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 12,2020 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ., 112,000గా ఉంది. దేశీయంగా ప్రపంచ స్థాయిలో బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
దేశంలో బంగారం ధర మరింత తగ్గింది. నవంబర్ 10న రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.122,160కి చేరుకుంది. ఒక వారంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.980, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,160 తగ్గాయి. బలమైన US డాలర్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వేచి చూసే విధానం కారణంగా, సురక్షితమైన ఆస్తిగా పరిగణించే బంగారం డిమాండ్ బలహీనపడిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం రేట్లను తెలుసుకుందాం...
ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 122,160 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 112,000 పలుకుతోంది.
ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, హైదరాబాద్ నగరాల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.111850 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.122020గా ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధర ఔన్సుకు $3,996.93కి చేరుకుంది. డిసెంబర్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,900కి చేరుకుంటుందని గోల్డ్మన్ సాచ్స్ అంచనా వేసింది. వచ్చే ఏడాది మధ్య నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,600కి చేరుకుంటుందని ANZ విశ్వసిస్తోంది. DSP మెర్రిల్ లించ్ కూడా బంగారం ర్యాలీ ఇంకా ముగియలేదని నమ్ముతున్నారు.
బంగారం లాగే వెండి ధరలు కూడా తగ్గుతున్నాయి. నవంబర్ 10న, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 152,400 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశీయ, వెండి ధరలు దేశీయ, ప్రపంచ కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో వెండి స్పాట్ ధర ఔన్సుకు $48.48కి చేరుకుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.