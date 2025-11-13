English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: బంగారం ధర పెరుగుతున్నప్పటికీ.. తులంపై రూ. 7వేలు తక్కువే.. నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం పసిడి ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today: బంగారం ధరలు మళ్ళీ స్వల్పంగా పెరుగుతున్నాయి. దీపావళికి ముందు తులం బంగారం ధర రూ. 1,32,000 వేలు పలికింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి మళ్లీ స్వల్పంగా పెరుగుతోంది. నేడు నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు చూస్తే.. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,090 ఉంది. అంటే లక్షా 35వేల నుంచి లక్షా 28వేలకు తగ్గింది. దీన్ని బట్టి తులంపై వేలు తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి. ఇక 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,15,450 ఉంది. కిలో వెండి రూ. 1,62,830 పలుకుతోంది. 
బంగారం ధరల్లో కొనసాగుతున్న ర్యాలీ ఆగిపోయింది. నవంబర్ 13న ధరలు తగ్గాయి. రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 125,650కి పెరిగింది. ఇతర నగరాల్లో కూడా బంగారం చౌకగా మారింది. మరోవైపు, వెండి పెరుగుతూనే ఉంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలు  వెండి ధరలను తెలుసుకుందాం...

ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 125,650 పలుకుతుండగా..  22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 115,190 పలుకుతోంది.  

ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతా, హైదరాబాద్ నగరాల్లో  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.115360 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125500గా ఉంది.

పూణే,  బెంగళూరు.. ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125500, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.115040గా ఉంది.  

బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. JP మోర్గాన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $5,000 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేసింది. బ్యాంక్ గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ మాక్రో అండ్ ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ స్ట్రాటజీ అలెక్స్ వోల్ఫ్ ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $5,200 నుండి $5,300 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేసింది. డిసెంబర్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,900 కి చేరుకుంటుందని గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ అంచనా వేసింది.  వచ్చే ఏడాది మధ్య నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,600 కి చేరుకుంటుందని ANZ  విశ్వసిస్తోంది.

ఇక వెండి నవంబర్ 13న, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 162,830కి చేరుకుంది. విదేశీ మార్కెట్లలో, వెండి స్పాట్ ధర 0.86 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $51.66కి చేరుకుంది. దేశీయ బంగారం వెండి ధరలు దేశీయ మరియు ప్రపంచ కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

