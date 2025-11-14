Gold Rate Today: ట్రంప్ ఎఫెక్ట్.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా పతనమైన పసిడి ధర.. నవంబర్ 14వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today: బంగారం ధరల్లో కొనసాగుతున్న ర్యాలీ ఆగిపోయింది. నవంబర్ 14న ధరలు పెరిగాయి. రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 125,650కి పెరిగింది. వెండి ధర కూడా పెరుగుతూనే ఉంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలు, వెండి ధరలను తెలుసుకుందాం..
ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 125,650 కాగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 115,190గా ఉంది.
ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, హైదరాబాద్ లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.115360 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125500గా ఉంది.
ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125500, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.115040గా ఉంది.
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. JP మోర్గాన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $5,000 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేసింది. బ్యాంక్ గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ మాక్రో అండ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ స్ట్రాటజీ అలెక్స్ వోల్ఫ్ ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $5,200 నుండి $5,300 కి చేరుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,900 కి చేరుకుంటుందని గోల్డ్మన్ సాచ్స్ అంచనా వేసింది. వచ్చే ఏడాది మధ్య నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,600 కి చేరుకుంటుంది.
నవంబర్ 14న, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 162,100కి చేరుకుంది. విదేశీ మార్కెట్లలో, వెండి స్పాట్ ధర 0.86 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $51.66కి చేరుకుంది. దేశీయ బంగారం, వెండి ధరలు దేశీయ, ప్రపంచ కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.