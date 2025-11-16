Gold Price Today: పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా తగ్గింపు.. నవంబర్ 16వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: పసిడి ధరలు పడిపోతున్నాయి. నేడు నవంబర్ 16వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,230 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 114,800 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,59,505 పలుకుతుంది. బంగారం ధర శనివారంతో పోల్చితే నేడు స్వల్పంగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు.
దేశంలో బంగారం ధర వారం రోజుల్లో పెరుగుదల నమోదు చేసింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర వారం రోజుల్లో రూ.3060 పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.2800 పెరిగింది. నవంబర్ 16న రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,25230గా ఉంది. బలమైన ప్రపంచ సంకేతాలు, డాలర్ బలహీనత ,ఈ వారంలో అమెరికా ప్రభుత్వం మూసివేత బంగారం ధరల పెరుగుదలకు కారణమైంది.
ఇప్పుడు షట్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత విడుదలయ్యే ఆర్థిక డేటా బంగారం ధరకు తదుపరి పెద్ద ప్రోత్సాహకంగా ఉండనుంది. ఎందుకంటే ఆర్థిక డేటా బలహీనంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. షాంఘై బంగారు నిల్వలు గణనీయంగా పెరగడం కూడా పెరుగుదలకు ఒక కారణంగా చెబుతున్నారు. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలు తెలుసుకుందాం...
ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 125,230 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 114,800గా ఉంది.
ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.114650 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125080గా ఉంది.
పూణే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.125080 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.114650గా ఉంది.
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం JP మోర్గాన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $5,000 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేసింది. బ్యాంక్ గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ మాక్రో అండ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ స్ట్రాటజీ అలెక్స్ వోల్ఫ్ ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $5,200 నుండి $5,300 కి చేరుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 2026 నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,900 కి చేరుకుంటుందని గోల్డ్మన్ సాచ్స్ అంచనా వేసింది. వచ్చే ఏడాది మధ్య నాటికి బంగారం ఔన్సుకు $4,600 కి చేరుకుంటుందని ANZ చెబుతోంది.
వారం రోజుల్లో వెండి ధరలు రూ. 16,500 పెరిగాయి. నవంబర్ 16న కిలోగ్రాముకు రూ. 169,000కి చేరుకుంది. విదేశీ మార్కెట్లలో వెండి స్పాట్ ధర ఔన్సుకు $52.03కి చేరుకుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ బంగారం ధరలు దేశీయ, ప్రపంచ కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి.
