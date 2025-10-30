Gold Rate Today: తగ్గిన ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు.. బంగారం ధరలు మరింత పతనమయ్యే ఛాన్స్.. అక్టోబర్ 30వ తేదీ గురువారం రూ. 10వేలు తగ్గింపు..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి . 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 122,410 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 112,360 పలుకుతోంది. దేశంలో బంగారం ధరలను ప్రపంచ అనిశ్చితి ప్రభావితం చేస్తుంది. కాగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీరేట్లను తగ్గించింది. దీని ప్రభావం భారత రూపాయిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుంది. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనేది తెలుసుకుందాం.

బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరగడం ప్రారంభించాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడంతో పెట్టుబడిదారులు మరోసారి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అక్టోబర్ 29న ఫెడ్ 0.25 శాతం రేటు తగ్గింపును ప్రకటించింది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు, బాండ్లు తక్కువ ఆకర్షణీయంగా మారతాయి.

  దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం వంటి సురక్షిత ఆస్తులలో తమ పెట్టుబడులను పెంచుకుంటారు. అక్టోబర్ 30న, రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,22,560కి పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా పెరిగింది. దేశంలోని 10 ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలు తెలుసుకుందాం...  

ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు kp. 122,560. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 112,360 పలుకుతోంది.

ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.112210 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.122410గా ఉంది. అటు హైదరాబాద్ తోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లోనూ దాదాపుగా ఇవే ధరలు ఉన్నాయి.

బంగారం లాగే వెండి ధరలు కూడా తిరిగి పుంజుకున్నాయి. అక్టోబర్ 30న వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 152,100కి పెరిగింది. విదేశీ మార్కెట్లలో వెండి స్పాట్ ధర 2.85 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $48.40కి చేరుకుంది.

  గతంలో, డాలర్ బలపడటం, యుఎస్-చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలనే ఆశలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం పట్ల పెట్టుబడిదారుల జాగ్రత్తగా వైఖరి, లాభాల బుకింగ్ కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి.  

